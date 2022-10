James Bond fêtera ses soixante ans à Brussels Expo en décembre

L'exposition Bond in Motion prendra ses quartiers au Palais 1 du Heysel pour six mois.

James Bond fête ses soixante ans à l'écran en 2022. Pour l'occasion, il posera son Aston Martin et son smoking à Bruxelles, le temps de l'exposition Bond in Motion. à partir du très symbolique (00)7 décembre pour les VIP et du 9 pour les autres.

Le Palais 1 de Brussels Expo accueillera l'événement, organisé par l’agence Carbon 12011 en collaboration avec la Ian Fleming Foundation, EON Production et la Metro Goldwyn Mayer (MGM).

Comme l'indique le titre, l'expo est principalement consacrée aux véhicules de l'agent secret, sur terre, sur mer, dans les airs et, aussi, au milieu des flammes - histoire d'allier les quatre éléments dans un parcours thématique.

Déjà présentée sous une forme différente au Royaume-Uni et aux Etats-Unis, Bond in Motion est présentée pour la première fois "sur le continent".

De l’Aston Martin DB5 des débuts au dernier modèle en date en passant par la Lotus qui se transforme en sous-marin ou une rame (carbonisée) du métro londonien, quelque cinquante véhicules seront présentés. Tous sont des modèles originaux qui ont été utilisés dans les 25 films officiels de la franchise.

Seront aussi exposés des décors et des maquettes ayant servi à la mise en scène des effets spéciaux.

Des animations, des rencontres et des événements seront organisés simultanément. Le complexe Kinepolis, voisin, pourrait reprogrammer des films de la saga.

“Bond in Motion”, Palais 1 - Brussels Expo, du 9 décembre 2022 au 14 mai 2023. A partir de 17 €. Plus d'infos:007Brussels.com