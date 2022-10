Accueil Culture Cinéma & Télévision "A Saint-Denis, les forces de l'ordre françaises ont quasiment été aussi nulles que les Belges au Heysel" Jacques Besnard ©Icon Sport et Stéphane Grangier / L’Équipe

"Si on n'apprend pas de ces leçons-là, on est condamnés à errer éternellement dans l'obscurantisme de la violence", explique Jean-Philippe Leclaire, directeur adjoint de la rédaction de L'Equipe et co-réalisateur de la série documentaire La tragédie du Heysel**, diffusée, en partie, dès ce mardi sur RTL-TVI. Six épisodes de cinquante minutes qui nous replongent, avec respect et tact, dans le drame du 29 mai 1985 qui a fait 39 morts...