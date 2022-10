"Loco Strassera", un rôle en or pour Ricardo Darín

Actif depuis le début des années 1970, Ricardo Darín est l'un des acteurs argentins les plus respectés, même s'il ne fut découvert que sur le tard hors des frontières de son pays. Grâce notamment à Pablo Trapero, qui le fit jouer aux côtés du Belge Jérémie Renier dans Elefante blanco en 2012 (un film coécrit avec un certain Santiago Mitre). Mais c'est le succès public et critique des Nouveaux Sauvages de Damián Szifron , présenté en Compétition à Cannes 2014, qui lança sa carrière...