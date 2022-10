Star Academy: la professeure d'expression scénique recadre sèchement un élève

Samedi soir, la "Star Academy" a fait son grand retour sur TF1. Un lancement réussi pour la chaîne privée qui a rassemblé près de 5 millions de téléspectateurs français et 330.600 Belges. A défaut de l'avoir suivie samedi en deuxième partie de soirée, l'arrivée des élèves au château de Dammarie-les-Lys a été retransmise ce lundi soir dans la première quotidienne du programme. Ensemble, les académiciens ont poussé la porte de leur nouvelle demeure et en ont scruté les moindres recoins."J'y suis mais je n'arrive pas à conscientiser. C'est trop étrange", confie Louis, véritable fan du programme.

Dès le lendemain matin, Laure Balon a débarqué au château pour faire le fameux "débrief", ancienne réalisé par Raphaëlle Ricci. La professeure d'expression scénique passe en revue chaque prestation entourée des élèves. D'emblée, elle fait une remarque à Julien lui demandant de s'asseoir correctement. "Tu t'assieds bien s'il te plaît", lui lance-t-elle. "Tudois me comprendre aussi, car j'aimerais bien être à ta place et m'allonger, boire un cocktail ici. Là, on travaille donc j'aimerais que tu sois un tout petit peu plus investi." Plus tard, après avoir regardé la prestation du jeune homme de 20 ans, la professeure déclare: "Tu te caches tellement devant une nonchalance. Il y a un je-m'en-foutisme..."

Face à la caméra, Julien a la mine déconfite. "Je pensais avoir bien bossé et je me suis viandé. Je vais montrer ce que j'ai dans le ventre", dit-il.

Très sensible, Louis a lui fondu en larmes en voyant sa prestation. Le jeune candidat ne réalise toujours pas qu'il a intégré la "Star Academy", son rêve. "Il va peut-être falloir que tu te réveilles, non?", lui demande Laure Balon en le recadrant gentiment.

Plus tard, les académiciens ont reçu la visite de Mosimann, ancien candidat de la "Star Academy". Ce dernier réalisera l'hymne, qui n'est autre que "Ne partez pas sans moi" de Céline Dion et l'album de reprises de la saison. Autour du piano, les élèves ont poussé la chansonnette. Une première répétition avant une présentation de l'hymne au deuxième prime du télécrochet.

