"Le Pharaon, le Sauvage et la Princesse" : après Kirikou, Michel Ocelot raconte Le Bon, le Hors-la-loi et les Beignets

Afin de prouver sa valeur et de pouvoir gagner le cœur de sa belle, un jeune Prince koushite part à la conquête de l’Égypte voisine. Face à l’ampleur de la tâche, il demande conseil aux différents dieux. En démontrant son respect pour le vivant et pour les hommes, il conquiert les provinces les unes après les autres. Sa sagesse fait des merveilles. Ce conte, plein de faste et de symétries, est une ode à l’ambition, à la lucidité et à la confiance en soi.

Le Pharaon rappelle aussi la splendeur de la civilisation koushite originaire du Soudan et son influence mesurable jusque dans l'Égypte ancienne. Cette civilisation, qui perdura durant trois millénaires, accordait une place de choix aux femmes et, en particulier, à la Reine mère. À travers ce conte, Michel Ocelot marie deux de ses grandes passions : l'Afrique et l'Égypte ancienne, en revisitant une partie de l'histoire de ce royaume dont l'importance a été négligée par les archéologues et les historiens.

Le Beau sauvage, conte médiéval, s'inscrit dans les décors de l'Auvergne et se joue habilement des ombres et des lumières des sites remarquables de la région. À travers cette histoire de solitude, d'avarice et de froideur, Michel Ocelot dévoile la vie d'un jeune garçon bien décidé à ne pas se laisser broyer par un père brutal et absent. En s'échappant par le rêve et en fuyant ensuite dans la forêt, il déjoue habilement les projets de son père et se forge un autre destin.

Une fantaisie à la mode ottomane

Le dernier conte, La Princesse des roses et le Prince des beignets, répond aux canons des fantaisies turques et ottomanes qui ont fait le succès de tant de spectacles et de pièces de théâtre. On y suit une Princesse des roses qui refuse d'être mariée au premier prince venu et un Prince bien décidé à conquérir son cœur grâce à ses beignets alléchants. Une ode à l'esprit d'initiative, à la persévérance et à la confiance en soi qui souligne la nécessité de croire en ses rêves afin de faire en sorte qu'ils adviennent.

Dans son nouveau film en trois volets, Michel Ocelot continue à cultiver le goût des histoires, des couleurs et des saveurs lointaines avec des récits venus de différents points du globe.

La comédienne Aïssa Maïga endosse le rôle de grande narratrice de ce film où fleurissent toutes les caractéristiques du cinéma de Michel Ocelot : messages de tolérance et d'humanisme, attention accordée aux plus humbles et aux plus petits, éloge de la bonté et de la débrouillardise. Sans oublier la mise en lumière de différentes traditions orales à travers le conte. Couleurs chatoyantes et ombres chinoises rappellent aussi bien les univers de Kirikou, de Princes et Princesses comme de l'inoubliable Azur et Asmar. À 78 ans, le créateur habitué à travailler avec la Belgique - Le Pharaon a été entièrement conçu au studio McGuff - prouve qu'il n'a rien perdu de son inventivité et son goût pour le merveilleux.

Le Pharaon, le Sauvage et la Princesse-Contes des 1001 nuits- De Michel Ocelot - Scénario : Michel Ocelot - Avec les voix de Aïssa Maïga et Oscar Lesage - Durée 1h23.