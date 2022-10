Netflix rebondit mais ne communiquera plus sur ses abonnements

"Merci mon Dieu nous en avons fini avec les trimestres en recul", s'est exclamé Reed Hastings, le co-PDG de Netflix, lors de la présentation des résultats trimestriels de la plateforme.

Netflix avait promis un million mais ce sont finalement quelque 2,4 millions d'abonnés supplémentaires qui ont rejoint l'opérateur de streaming cet été, une victoire apparente pour la plateforme après sa perte de près de 1,2 million d'abonnés au premier semestre.

D'après son communiqué de résultats, Netflix compte désormais plus de 223 millions d'abonnés, dépassant son record de fin 2021 (221,8 millions). Reed Hastings parie sur 227,6 millions d'abonnés au total d'ici la fin de l'année. Cette croissance ambitieuse de 4,5 millions d'abonnés supplémentaires devrait être soutenue par lancement d'un nouvel abonnement, moins cher mais avec publicité, dans une douzaine de pays à partir de novembre (dont États-Unis, France, Espagne, Brésil, Allemagne, Italie, mais pas la Belgique).

Netflix a réalisé un bénéfice net de 1,4 milliard de dollars pour la période de juin à septembre, au lieu des 966 millions escomptés par le marché. Son chiffre d'affaires est ressorti à 7,9 milliards de dollars.

Envol à Wall Street

Dans la foulée, l'action de Netflix s'est envolée à plus de 14% dans les échanges entre séance à la bourse de New-York.

Face à une concurrence de plus en plus accrue, Netflix a renoué avec les succès ces dernières semaines. En millions d'heures vues, la série Dahmer est devenue la deuxième meilleure série en langue anglaise de la plateforme (Squid Game demeure, de loin, le record international). La récente The Watcher a enregistré un excellent démarrage, parmi les meilleurs des séries originales américaines de la plateforme.

L'arrivée prochaine des nouvelles saisons des hits Emily in Paris ou The Crown devrait maintenir l'attractivité de Netflix.

Selon le cabinet d'études Nielsen, en août, 7,6% du temps passé à regarder la télévision par les Américains est consacré à Netflix, soit l'équivalent de YouTube, mais largement devant Amazon Prime Video (2,9%) et Disney+ (1,9%).

Fin de la croissance des abonnements

Voilà pour le verre à moitié à plein. Reed Hastings a tempéré lui-même les résultats et les prévisions de son entreprise comme "pas fantastiques, mais raisonnables".

Les chiffres et le communiqué par Netflix confirment, à l'analyse, plusieurs tendances et un basculement.

Selon les projections communiquées par Netflix, les revenus de l'entreprise au quatrième trimestre seront en baisse de 150 millions de dollars par rapport au troisième trimestre.

La croissance des abonnements par rapport à l'an dernier sera de moins de 1%. Une petite phrase du communiqué de Netflix en dit long sur cette croissance désormais atone : la plateforme cessera de communiquer sur le nombre d'abonné à partir du prochain trimestre. Preuve, s'il en était besoin, que le temps de la croissance pour le leader du marché, touche à sa fin.

Afin de maintenir sa position dominante, la plateforme entend renforcer ses productions locales dans les différents pays où elle est implantée. Selon le bureau d'études britannique Ampere Analysis, Netflix a commandé durant le premier semestre de 2022 plus de productions originales non-américaines que tous ses concurrents réunis (Amazon Prime, Discovery+, Disney+, Paramount+, HBO Max et Peacock) pour un total supérieur à ses productions aux Etats-Unis (97 contre 63). La plateforme escompte sans doute trouver dans cette manne les successeurs de Squid Game et Casa de Papel.