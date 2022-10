Noureddine Farihi, connu pour avoir joué dans la série "Pandore" de la RTBF, est décédé

Noureddine Farihi, connu pour ses rôles dans les séries "Pandore" de la RTBF et "Thuis" de la VRT, est décédé à l'âge de 65 ans, a annoncé mercredi son manager. L'acteur belge est mort dans son sommeil dans la nuit de mardi à mercredi des suites d'un cancer, sa famille évoquant "une bataille injuste et courte".

Noureddine Farihi s'est fait connaître du grand public avec son rôle de Mo Fawzi dans le soap néerlandophone "Thuis". Il y incarnera son personnage pendant 15 ans, de 1996 à 2011. Le comédien fera ensuite des apparitions dans le film "Patser" (2018) et dans la série "Chaussée d'Amour" (2016). L'un de ses derniers rôles fut celui du commissaire Van Bocksel dans la série "Pandore", en 2022.

Ces dernières années, Noureddine Farihi était surtout actif dans les productions internationales telles que "Cellule de Crise (2020) et "Braqueurs" (2021). Au printemps dernier, il avait également été aperçu sur le tournage du film américain "Last Voyage of the Demeter", qui doit sortir en 2023.

Noureddine Farihi laisse derrière lui sa compagne et ses deux enfants. Un moment de recueillement aura lieu mercredi à la mosquée anversoise El fath En Nassr à 16h00.