Rémi Durin (réalisateur de "Yuku") : "Parler de l'héritage que nos aînés nous laissent " Entretien Alain Lorfèvre

Pour Rémi Durin, Yuku et la fleur de l'Himalaya, son premier long métrage, est l'aboutissement d'une déjà longue et fructueuse collaboration avec le producteur, scénariste et réalisateur Arnaud Demuynck. Né en France en 1982, Rémi Durin a fait ses classes à l'Atelier de cinéma d'animation de l'ENSAV de La Cambre, à Bruxelles. Diplômé en 2007, il cofonde...