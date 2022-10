Liège : un festival d'avant-premières pour renouer avec la politique

Mi-novembre, la deuxième édition de Politik proposera films, rencontres et débats autour de trois piliers thématiques : la démocratie, les libertés et l'avenir de la planète.

Initié en 2021, Politik , reprendra ses quartiers à Liège, au cinéma Sauvenière et à la Cité Miroir, du 15 au 20 novembre.

L'an dernier, se félicitent les maîtres d'oeuvres Paul-Emile Mottard (président) et Philippe Reynaert (directeur artistique), trois cents personnes ont fréquenté quotidiennement la première édition de ces Rencontres internationales du film politique.

Seul regret, à leurs yeux, mais qui justifie de poursuivre l'aventure : la moyenne d'âge, relativement élevée, "des têtes blanches plutôt que des têtes blondes"? Politik s'inquiète, précisément de cette désaffection du politique chez les plus jeunes.

Cinéma et débats seront donc convoqués, à ces Rencontres, autour de trois piliers thématiques : la démocratie, les libertés et l'avenir de la planète. Afin d'alimenter les seconds, trois sondages seront réalisés (et relayés par les partenaires presse de l'événement, dont la RTBF et La Libre).

Inédits cannois

Afin de nourrir les esprits et de ravir les yeux, la programmation cinématographique de l'année brasse large et propose plusieurs avant-premières, et non des moindres.

En ouverture, notamment, Les Pires, de Lise Akoka et Romane Gueret, Grand Prix Un certain regard au dernier festival de Cannes. Cette rencontre entre les habitants d'un quartier populaire et une équipe de cinéma peut être vue comme "la métaphore de ce corps social qui ne sait plus comment aborder les plus jeunes, hésitant entre une bienveillance ressentie comme paternaliste et la tentation de l'instrumentalisation manipulatrice".

Issu de la compétition cannoise, Boys from Heave (Le complot du Caire)de Tarik Saleh, sera également présenté en avant-première belge, en présence d'un de ses acteurs, le Liégeois Mehdi Dehbi (vu dans la série Messiah de Netflix).

Journalisme d'investigation

Inédit, aussi, et qui le restera sans doute dans les salles belges, Enquête sur un scandale d'Etat, de Thierry de Peretti, avec Roschdy Zem et Pio Marmaï, retrace l'enquête d'un journaliste de Libération sur un trafic d'Etat, suite aux révélations d'un lanceur d'alerte. Emmanuel Fansen, le journaliste en question viendra rencontrer le public.

Il sera aussi de question de journalisme d'investigation dans She Said, de Maria Schrader. Avec un très beau casting (Carey Mulligan, Zoe Kazan, Samantha Morton,...), cette production américaine conte l'enquête des deux journalistes du New York Times qui ont publié la série d'articles dénonçant les agressions sexuelles du producteur Harvey Weinstein.

Enfin, dernière avant-première, Politik propose les deux premiers épisodes de la série 1985, qui suit le travail de deux jeunes gendarmes à l'époque des Tueries du Brabant. Une exceptionnelle coproduction VRT-RTBF qui arrivera sur les petits écrans en 2023.

Documentaires et animation

A côté de ses découvertes, Politik nourrit son sujet d'autres oeuvres plus ou moins récentes, toutes en résonance avec les préoccupations du moment : les documentaires Détruire rajeunit de Benjamin Hennot (évocation originale des grèves de l'Hiver 60) et Soeurs de combat d'Henri de Gerlache (sur les jeunes activistes féminines de Youth for Climat), les films belges Les Survivants de Luc Jabon (sur la réinsertion d'un ancien terroriste révolutionnaire, inspiré des CCC) et Tori et Lokita des frères Dardenne.

Le cinéma d'animation est aussi à l'honneur avec une projection des Secrets de mon père, portrait du survivant belge de la Shoah Henri Kichka, et une séance sur l'utilisation de l'animation dans le documentaire.

Enfin, Politik fait oeuvre utile et de cohérence en programmant 20 ans d'amour, un documentaire de création original, fruit du travail de Mohamme Hamra qui tourne depuis des années des séquences avec le public de la Maison des Jeunes de Sainte-Walburge (Liège). Une oeuvre unique, spontanée, qui rencontre le public de Politik, tout en lui donnant la parole.

