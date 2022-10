"The Peripheral" : le métavers glaçant de William Gibson vu par les auteurs de "Westworld"

Parmi l'abondante offre de séries sur les plateformes, un genre pointu fait florès, plus discrètement que les spectaculaires séries d'heroic fantasy : la hard science-fiction. Le maître du Haut Château (Prime Video), d'après Philip K. Dick, ou Westworld (HBO), d'après Michael Crichton ont été des succès.

Afin de prendre la succession des Anneaux de pouvoir, dont la première saison s'est achevée le 14 octobre, Amazon Prime Video mise sur The Peripheral, adaptation du roman d'un maître du genre, William Gibson, portée par Lisa Joy et Jonathan Nolan, créateurs de la série Westworld.

L’inventeur du cyberspace

Méconnu du grand public, William Gibson, né en 1948, est crédité de l'invention des termes "cyberspace" dans son roman Neuromancien (1984) qui lance le mouvement cyberpunk. Neuromancien fut le premier roman à gagner les trois prix littéraires majeurs de la science-fiction : le prix Nebula, le prix Hugo et le prix Philip K. Dick.

Dès le début des années 1980, les futurs imaginés par Gibson sont imprégnés de l’influence de la cybernétique et de la réalité virtuelle sur l’espèce humaine.

Ses fictions sombres anticipent les questions éthiques et environnementales que posent aujourd'hui l'avènement de la société numérique, les intelligences artificielles et l'émergence des mondes virtuels.

Gibson anticipe dans ses futurs et ses mondes virtuels une réalité sociale qu’on ressent dans tous les pays occidentaux : la disparition de la classe moyenne, la polarisation entre une classe ultra-riche et une classe ultra-pauvre.

De Tron (1982) à Matrix (1999) en passant par eXistenZ de David Cronenberg, le cinéma s'est largement inspiré de l'œuvre ou des thèmes de Gibson, eux-mêmes hérités du précurseur Philip K. Dick.

Deux de ses nouvelles ont été portées à l'écran : Johnny Mnemonic en 1995, avec Keanu Reeves, et New Rose Hotel en 1998, avec Christopher Walken, Willem Dafoe et Asia Argento. William Gibson a coécrit deux épisodes de la série X-Files : Clic mortel et Maitreya.

Deux futurs

Publié en 2014, The Peripheral se déroule dans plusieurs temporalités. Le point de départ est un futur proche, dans une petite ville des États-Unis. Flynne Fisher (Chloë Grace Moretz) travaille dans un atelier d'imprimantes 3D et accompagne ponctuellement de riches joueurs dans des mondes de réalité virtuelle.

Son frère Burton (Jack Reynor) gagne sa vie comme agent de sécurité dans les univers virtuels. Il lui propose de tester un casque de connexion expérimental.

Le “périphérique” neural la plonge dans un monde virtuel particulièrement réaliste, un Londres, situé 70 ans dans le futur. Après un “grand effondrement”, conséquence de la crise climatique, 80% de l’humanité a disparu. Dans la capitale anglaise subsiste une caste d’ultra-riches.

Dans ce monde virtuel, Flynne est témoin d’un meurtre. Peu de temps après, des mercenaires high-tech la traquent dans sa réalité. Contactée par un certain Wilf Netherton (Gary Carr), Flynne est informée que ce futur virtuel serait réel. Les protagonistes des deux époques tentent d’influencer leur passé ou leur avenir réciproque.

À partir de prérequis désormais familiers, voire réalistes (monde virtuel, société économiquement polarisée, Amérique peuplée de vétérans de guerre), The Peripheral déploie un univers complexe et original.

Voici une série captivante qui exige l’attention du spectateur et qui dépasse son étiquette de science-fiction pour développer une dystopie crédible. Sous le spectacle affleure la réflexion sociale.

L’air du temps qui souffle sur ce futur est glaçant. D’autant plus quand on se rappelle que la série est produite et diffusée par un de ces Gafam qui font la loi dans ce futur gibsonien.

©LLB

The Peripheral- Créée par Lisa Joy et Jonathan Nolan d'après William Gibson. Avec Chloë, Grace Moretz, Jack Reynor, Gary Carr, Charlotte Riley,... 8 épisodes de 60 minutes environ. Prime Video (texte écrit sur base des deux premiers épisodes)