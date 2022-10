Chef du service Maga (Culture, médias, people) depuis 2017 et journaliste Musique.

Audiences au top en Belgique et polémique, la “Star Ac’” fait le show

Alors que débarque le premier vrai prime de la nouvelle Star Academy, un constat s'impose : la quotidienne fait le plein de téléspectateurs. En France, elle attire entre 1,5 et 1,65 million de personnes, soit des parts de marché comprises entre 16 % et près de 18 %. Et TF1 peut se frotter les mains puisque le programme est très fort sur ses publics cibles, en particulier les femmes responsables des achats de moins de 50 ans. Sur ce segment, les parts de marché s'envolent bien au-delà des 30 %.

Chez nous aussi, la Star Academy cartonne en quotidienne. Lundi, ils étaient 153 000 à la suivre. Depuis, ce chiffre n'a cessé de grimper pour atteindre 207 000 le mercredi et plus de 190 000 le jeudi. C'est énorme.

TF1 n’entend pas se laisser déposséder de sa poule aux œufs d’or. La chaîne, qui propose un flux payant live 24h/24 sur MyTF1 Max (non disponible en Belgique), a sonné la charge contre les indélicats qui osent partager des extraits de celui-ci sur les réseaux sociaux. D’abord pour éviter que les inconditionnels du programme s’alimentent là plutôt que de payer les 2,99 euros/mois pour avoir accès au flux. Ensuite parce que cela évite que des séquences désagréables n’envahissent les réseaux sociaux. En effet, dans la quotidienne, TF1 filtre les passages retenus à partir du flux (la quotidienne est un résumé du flux de la veille). Ils n‘ont probablement pas trop apprécié que se retrouve sur les réseaux sociaux le fait que le château de Dammarie-les-Lys où logent les candidats est infesté de punaises de lit.

Quant aux internautes qui partagent lesdites séquences, ils tentent de trouver la faille, le réseau social où TF1 ne viendra pas les débusquer.