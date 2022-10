"Des gens bien" : Le trio de "La Trêve" revient avec un thriller à l’humour grinçant

Cette série en 6 épisodes, coproduite par Arte, se joue des frontières entre France et Belgique. A voir sur Auvio et La Une dès dimanche

Dans la nuit noire, en pleine forêt, Tom s’affaire autour de sa voiture. Il la pousse dans le ravin. Après avoir simulé un choc sur le front, Tom Leroy, policier à Juvin en Belgique, sort rapidement et met le feu au véhicule. Arrivé sur place, le major Roger Rabet (Dominique Pinon) est immédiatement en empathie avec son collègue belge, car lui aussi a perdu sa femme dans un accident de voiture. Cette petite route est réputée pour les nombreux drames qu’elle a causés.

Pourtant l’absence de tristesse de Tom le rend suspect aux yeux du gendarme Philippe Blancard (Michaël Abiteboul). Il trouve l’accident vraiment étrange et connaissait bien la victime, Linda Leroy. Face aux questions et au scepticisme de Blancard, le major Rabet coupe court à toutes supputations. Mais, Blancard n’en démord pas…

La forêt, une mort suspecte, un enquêteur obsédé par des détails troublants, des vues aériennes sur des routes sillonnant entre les arbres : on reconnaît la patte du trio créateur de La Trêve , qui ancre son nouveau thriller dans un environnement connu pour mieux en réinventer l'atmosphère. Avec Tom et Linda, ils explorent le quotidien d'un couple qui pourrait sembler inconscient mais est, avant tout, extrêmement touchant dans sa volonté de s'en sortir par tous les moyens…

Un cadre et un casting aux petits oignons

Avec le coup de théâtre placé en fin de premier épisode, qui réoriente tout à fait la nature de son récit vers un horizon inattendu, la série Des Gens bien surprend et charme à la fois, portée par son duo de comédiens formidables : Bérangère McNeese et Lucas Meister. La première qualité de la série est cette capacité à rendre éminemment sympathique ce jeune couple qui a vu des tonnes de soucis lui tomber sur le coin de la tête.

Se jouant habilement des zones d’ombre de cette enquête située à cheval sur la frontière franco-belge, la série explore les réactions d’une communauté villageoise isolée, confrontée à un décès brutal.

Avec ses sonorités western et son générique mâtiné d'airs de banjo, la série instaure une tonalité à l'humour inattendu en plein drame. Si on ajoute à cela un casting aux petits oignons, croisé aussi bien en cinéma qu'en télévision, on obtient les ingrédients d'un plat furieusement roboratif : Dominique Pinon (BigBug), Michaël Abiteboul (Les Crevettes pailletées), India Hair (Mandibules), Karim Barras (Au service de la France), entre autres… Sans oublier le formidable Peter Van den Begin, très éloigné de l'image donnée par ses rôles précédents, dans la série Pandore ou avec The Barefoot Emperor. Ce condensé d'humanité mis au service d'une intrigue mêlant savamment l'humour et le drame ménage son lot de surprises et de dérapages. On retrouve cette force des personnages qui avait fait le succès de La Trêve assortie d'un supplément d'humour grinçant.

On pense forcément au film Fargo des frères Coen (1996) et à la série, créée en 2014 par Noah Hawley, qui s'en est inspirée durant quatre saisons. Mais les paysages et les habitudes sont bien celles des petits patelins du plat pays. Une mini-série en six épisodes : le voyage paraîtra bien court aux amateurs du genre, mais la saison 2 est déjà en écriture pour un tournage en 2023 et une diffusion prévue en 2024.

Des Gens bien - Thriller burlesque - Création : Benjamin d'Aoust, Matthieu Donck, Stéphane Bergmans - Réalisation Matthieu Donck - Avec Bérangère McNeese, Lucas Meister, Michaël Abiteboul, Peter Van den Begin… - RTBF et Auvio Dès le 23 octobre (6 x 52').