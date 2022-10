Le nouveau volet de la saga "Astérix et Obélix" réalisé par Guillaume Canet sortira le 1er février 2023.

Angèle et Orelsan présents dans le second teaser du film "Astérix et Obélix : L’empire du milieu" signé Guillaume Canet

L'acteur et réalisateur Guillaume Canet a publié, ce mardi 25 octobre, un nouveau teaser de son film "Astérix et Obélix : L’empire du milieu", tourné en partie au cœur de l'Auvergne et dont la sortie en France est prévue pour le 1er février.

Bonjour à toutes et à tous !!! Voici le deuxième Teaser d’Asterix et Obelix !! A bientôt pour la suite !! ☺️Sortie le 1er février ! #asterixetobelixlempiredumilieu #teaser #film #cinema pic.twitter.com/8FR37AvRAI — Guillaume Canet (@guillaumecanet) October 25, 2022

L'affiche du film avait été révélée dans le courant du mois de juillet avec une première bande-annonce. Un teaser a été diffusé ce mardi dans lequel le public pourra découvrir un casting en or. Le réalisateur et acteur Guillaume Canet se glissera dans la peau d'Astérix tandis que Gilles Lellouche interprétera le célèbre Obélix. Vincent Cassel jouera le général Jules César tandis que Marion Cotillard incarnera la mystique Cléopâtre.

Pour le reste du casting, le teaser dévoile de nombreuses autres personnalités telles que le joueur de foot Zlatan Ibrahimovic, Bigflo et Oli, McFly et Carlito, Audrey Lamy, Ramzy Bedia, José Garcia, Jonathan Cohen ou encore Angèle et Orelsan qui ont annoncé très récemment qu'ils feraient un feat ensemble.

Angèle a en effet annoncé la réédition de son album Nonante-cinq, appelé Nonante-cinq, la suite, dans lequel le public pourra découvrir la présence du rappeur français Orelsan. Le duo se retrouvera également sur la réédition de Civilisation d'Orelsan à paraître le 28 octobre prochain.

Lire également: Orelsan présent sur "Nonante-cinq, la suite", le nouvel album d'Angèle