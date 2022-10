"Boiling Point" : Une heure trente de tension en cuisine en un seul plan séquence

Rude journée pour Andy (Stephen Graham) qui arrive en retard, et en courant, au travail. En entrant dans son restaurant, il découvre sa sous-chef en pleine discussion avec un inspecteur des services de l’hygiène : la paperasse pas en règle, le commis sans gants font dégringoler sa cote de 5 à 3. Voilà un service qui démarre mal…

Entre les commandes en retard, les posts Instagram foireux, les influenceurs lourdauds, les clients sans gêne, les personnes allergiques, les critiques culinaires et les chefs réputés en visite, comme pour mieux impressionner leurs concurrents, les addictions cachées et les dettes contractées, le chef semble totalement sous pression.

"Chef", "The Bear" et tous les autres

Les sombres coulisses de la restauration : le sujet est dans l'air du temps. Après les séries Chef ou The Bear, qui décrivaient déjà de sacrés cauchemars en cuisine, Philip Barantini nous replonge en plein cœur d'une arène qu'il connaît très bien. La force de son film est d'offrir un vaste et unique coup d'œil circulaire, de l'arrière-cuisine à la salle, sa caméra embrassant dans un mouvement ininterrompu les défis et les écueils qui se dressent face au restaurateur.

Avec Boiling Point, on assiste à une formidable prouesse technique : tout le film n'est qu'un long plan séquence. L'action se déroule sous nos yeux sans raccord ni coupures, en temps réel.

La caméra glisse littéralement d’un personnage à un autre, reconstituant le ballet intense d’une soirée sur le fil. Du barman aux serveuses, en passant par l’équipe qui assure la plonge et les différents postes en cuisine, on suit leurs efforts pour sortir les plus belles assiettes dans le temps imparti, malgré les aléas de dernière minute.

Ce choix formel audacieux induit une tension supplémentaire pour le public. Mis en place au prix d’une préparation et d’une minutie vertigineuse, le procédé impressionne même s’il limite la possibilité de varier les cadrages et nous maintient parfois loin de certains personnages.

À travers cette soirée un peu folle où le bateau tangue et l’équipage trime, les personnalités se révèlent comme les problèmes personnels des membres de l’équipe, engagés dans cette folle course contre la montre.

Collé au plus près du chef (le toujours impeccable Stephen Graham, déjà impérial dans The Virtues) on vibre, on espère, on retient son souffle dans l'espoir que la soirée se termine bien… Cette fois, la tension est vécue de part et d'autre de l'écran.

Boiling Point -Thriller en cuisine- Scénario et réalisation : Philip Barantini - Avec Stephen Graham, Vinette Robinson, Alice Feetham… Durée 1h32.