Humour, esthétique "eighties" et casting impeccables : une suite trois étoiles pour l'excellente série "Acapulco"

Las Colinas convaincrait les plus rétifs au tourisme de masse de réserver une chambre dans un resort. Planté au cœur d'une baie turquoise et sous le flanc d'une montagne luxuriante garnie de palmiers, cet immense complexe hôtelier censé se situer à Acapulco (en réalité à Puerto Vallarta) est un petit paradis. C'est en grande partie grâce au dévouement de son équipe, dirigée par Don Pablo Bonilla et dont Maximo a fait partie.

Trente-cinq ans plus tard, ce nouveau riche reçoit la visite d'Hugo, son neveu de 14 ans qui habite aux USA et parle espagnol "comme un spring breaker" selon les dires moqueurs de son "tonton". Maximo profite de la présence de cet ado à la maison pour narrer les folles années de sa jeunesse et lui rappeler ses racines. "C'est là où a tout commencé", s'emballait-il, avec nostalgie, dans la première saison.

Une formidable série chorale

Les dix nouveaux épisodes sont de la même facture que les précédents : excellents. Avec bonheur, on suit les péripéties du jeune Maximo et ses collègues attachants qui se démènent pour satisfaire les exigences des clients. Malgré tous les imprévus… Une pénurie de café, des fêtards insomniaques, l'arrivée d'investisseurs potentiels ou la chasse aux scoops des scribouillards sans vergogne du Magazine Espectacular.

Les acteurs de la bande sont impeccables quel que soit leur âge. Préposé à la blanchisserie, Memo (Fernando Carsa), le meilleur ami de Maximo, rêve encore d’être promu à la piscine. Avec sa nuque longue et bouclée, Hector (Rafael Cebrian) se la joue toujours autant en marchant comme un "canard". Beto (Lobo Elias), le barman "ami" avec Marlon Brando et Chuck Norris est aussi mythomane que Jonathan Cohen.

Dans son sous-sol, Lupe (Regina Orozco) n'est pas plus chaleureuse, en apparence, qu'une porte de prison. "Pas d'harmonie, pas de fun", hurle-t-elle d'un air sévère à ses collègues en pliant des serviettes. La famille de Maximo, enfin, ne change pas d'un iota : sa sœur est aussi anarchiste que sa mère verse dans le "control-freak".

Très drôle, intelligemment écrite (les recadrages du neveu lorsque l'oncle enjolive ou censure les faits sont particulièrement délicieux), cette série bilingue acidulée se moque des USA. La suffisance, les clichés, le nombrilisme et la bêtise d'une partie des touristes ("les Mexicains sont si exotiques") sont pointés du doigt. C'est jouissif…

Ode au Mexique

Sans nier la "fascination" des Mexicains pour leurs "grands frères" et certains aspects défaillants de la société locale (le système de santé, la pression des parents, l'homophobie…), Acapulco offre une belle ode au Mexique et à sa richesse culturelle : la gastronomie, les fêtes, la couleur dans les rues, la Lucha libre, les footballeurs, les artistes, etc. De quoi apporter un peu de clarté au tableau du pays et sortir du sempiternel narcotrafic.

À l'instar de Dirty Lines à Amsterdam, Acapulco est une plongée savoureuse, poétique et souvent très kitsh dans les années 80, mais cette fois-ci sur les bords du Pacifique. La musique, les costumes, les décors…, comme dans un film de Wes Anderson, rien n'a été laissé au hasard pour reconstituer l'esthétique pop de l'époque. Acapulco aura sans doute une saison 3 et on se languit déjà de pouvoir réserver une chambre.

"Acapulco - saison 2"-Comédie- Création : Austin Winsberg - Réalisation : Jay Karas, Victor Nelli, Nicole Treston Abranian - Avec Eugenio Derbez, Enrique Arrizon, Camila Perez, Fernando Carsa Apple TV + - Deux des dix épisodes sont en ligne. Les autres seront ajoutés, chaque vendredi, jusqu'au 16/12.