"L’école est à nous" : L’utopie scolaire est en marche

Et si on envisageait l’apprentissage autrement ? Alexandre Castagnetti imagine une autre école ouverte aux expériences.

Jour de rentrée pour Virginie Thévenot (Sarah Suco), nouvelle professeure de maths au Lycée Jean Zay. Malgré son appréhension, elle fait front face à une classe d'ados bien décidée à tester ses limites. À la surprise générale, elle leur annonce qu'elle leur donne à tous une bonne note pour le trimestre et qu'elle les laisse libres de faire ce qu'ils veulent afin "d'apprendre par eux-mêmes".

Une méthode de travail dont les plus chahuteurs décident de profiter et qui crée de l’incompréhension du côté des parents. Au risque de déstabiliser ses collègues et de braquer contre elle la responsable pédagogique. Mais pour quelques élèves, cette liberté est source de découvertes et d’épanouissement.

Pour dénoncer l’apprentissage à marche forcée

Le film propose le récit d’une expérience scolaire en forme d’utopie, reflétant les contradictions de l’enseignement et les questionnements sur la réussite à marche forcée qui rend beaucoup d’élèves et de professeurs malheureux. Entre le proviseur effacé (Jean-Pierre Darroussin) qui veut juste qu’on le laisse tranquille dans son bureau et la CPE envahissante (Cécile Rebboah), gonflée de sa propre importance, se joue une pièce qui donne tout pouvoir à l’Éducation nationale et aux parents, mais ne se préoccupe pas suffisamment de ce dont rêvent les enfants. Alors que l’encouragement et la recherche du talent de chacun devraient rester au centre du projet.

L’idée de cette professeure de lycée anticonformiste, voulant tenter une petite révolution pédagogique, méritait amplement d’être explorée dans un long métrage. Malheureusement, le résultat est un peu trop scolaire et linéaire ; on n’y ressent pas assez le surgissement de l’inattendu. Même s’il est normal que la direction choisie par Virginie Thévenot surprenne et crée des zones de flottement, le film n’est pas porté avec suffisamment de détermination et d’énergie jusqu’à son terme. On en retire une impression de béance, de chute de rythme et d’itinéraire trop balisé, malgré quelques scènes en état de grâce et de jeunes acteurs dans l’ensemble plutôt convaincants. Alors que la distribution compte beaucoup d’amateurs dans ses rangs.

On retient aussi l'image d'une Sarah Suco lumineuse et très juste dans le rôle de cette jeune professeure de math bien décidée à laisser ses élèves explorer "la joie d'apprendre" et d'arriver ainsi à l'autonomie. Et quelques idées d'expériences passionnantes et concrètes dont de nombreuses écoles feraient bien de s'inspirer.

On sent l’envie (la passion), la bonne volonté et la force du message à transmettre mais la mise en scène et l’interprétation flottante, ainsi que certains personnages trop rapidement esquissés empêchent une immersion totale dans le sujet.

Pour cette exploration, Alexandre Castagnetti (Amour et Turbulences) a parié sur la spontanéité de ses interprètes, mais pour davantage emporter son public, son film aurait sans doute dû miser sur plus de rigueur et d'ampleur dans sa mise en scène.

"L'école est à nous" - Révolution scolaire- De Alexandre Castagnetti - Scénario : Alexandre Castagnetti et Béatrice Fournera - Avec Sarah Suco, Oussama Kheddam, Jean-Pierre Darroussin, Cécile Rebboah, Yannick Choirat, Constance Dollé… Durée 1h48.