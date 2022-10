"Wendell & Wild" : Les délires d’Henry Selick et Jordan Peele ("Coraline", "Us") sur Netflix

Dix ans qu'on était sans nouvelle d'Henry Selick, réalisateur célébré de L'Étrange Noël de Monsieur Jack et de Coraline. Quand son nom ressurgit sur Netflix, associé, au scénario, avec Jordan Peele - le plus hype des producteurs et réalisateurs africains-américains -, la curiosité est forcément titillée.

Annoncé pour diffusion à la veille d'Halloween, Wendell & Wild promettait un nouveau voyage de l'autre côté du miroir, celui où démons, diablotins et autres filles de l'enfer mijotent leurs coups pendables. On n'est pas déçu avec ce qui ressemble à un cadavre exquis qu'auraient concocté Tim Burton et les frères Duffer (Stranger Things).

On est plongé d’emblée dans le vif - si l’on ose écrire - du sujet avec la voiture des parents de Kat Elliott dans les eaux de la rivière de Rouilleberge. Des années plus tard, l’orpheline est devenue une adolescente turbulente, hantée par la culpabilité d’avoir provoqué l’accident qui a coûté la vie à ses parents.

Kat est placée dans un pensionnat catholique. Malgré son caractère rebelle, elle bénéficie de la bienveillance de sœur Helley.

D’étranges personnages peuplent les lieux. Kat semble catalyser des phénomènes surnaturels. Deux démons, Wendell (Keegan-Michael Key) et Wild (Jordan Peele) proposent à Kat de les aider à se matérialiser dans le monde des vivants, en échange de la concrétisation du rêve le plus cher de la jeune fille.

Univers dense

À l’origine du projet, il y a l’admiration vouée par Henry Selick au duo comique formé par Jordan Peele et Keegan-Michael Key (Key&Peele). Le réalisateur a proposé à Peele de développer pour le duo l’histoire d’un duo facétieux de démons qu’il avait imaginé pour ses enfants.

Le résultat est ce film singulier, qui n’aurait peut-être pas vu le jour sans Netflix. Qui donc miserait de nos jours sur un film d’animation en stop-motion (des figurines animées image par image) chronophage, donc onéreux, au scénario tortueux, peuplé de personnages encore moins consensuels que ceux des précédents films de Selick ?

À l’instar de Wendell et Wild, les deux démons qui rêvent de foire d’attraction, Henry Selick et Jordan Peele ne semblent avoir laissé sur le côté aucune idée délirante. Au risque d’en rajouter dans les sous-intrigues ou de s’aliéner un public désormais accoutumé à des récits plus linéaires.

C'est, paradoxalement, la principale faiblesse de Wendell & Wild : cet univers est si dense qu'on peut se demander si les auteurs n'auraient pas dû le développer sous forme de série. De même, sa richesse et son originalité visuelles le rendront peut-être hermétique pour les plus jeunes spectateurs. Les amateurs avertis d'animation en auront, par contre, plein les yeux.

Wendell & Wild -Animation fantastique- De Henry Selick - Scénario : Henry Selick et Jordan Peele - Avec Keegan-Michael Key, Jordan Peele, Lyric Ross, Angela Bassett,… Durée : 1h45 - Netflix - À partir du 28/10.