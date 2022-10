"Juste un mouvement" : Portrait de l’Africain oublié de "La Chinoise"

En 1973, le militant marxiste Omar Blondin Diop décédait dans des circonstances troubles à la prison de l’île sénégalaise de Gorée. Il était accusé d’avoir voulu porter atteinte à la sûreté de l’État. À Dakar, ses frères et des proches se souviennent de lui.

Étudiant en France, à la faculté de Nanterre, il fit partie du Mouvement du 22 Mars, antichambre militante de Mai-68. Par l'intermédiaire d'Anne Wiazemsky, il rencontre le mari de cette dernière, Jean-Luc Godard, et se retrouve à tenir le petit rôle de l'étudiant africain qui donne la conférence maoïste dans La Chinoise (1967).

Le réalisateur belge Vincent Meessen retrace ce singulier parcours en créant d’abord un dialogue entre images d’hier et d’aujourd’hui, entre le film de Godard et la mémoire des proches d’Omar.

Monde révolu

Les choix formels du réalisateur confèrent à Juste un mouvement une qualité esthétique certaine et non négligeable, avec des partis pris qui cassent la mécanique de docus clés sur porte (exemple, ici, le choix de filmer les témoins de profil). Tout l'enjeu étant de captiver le spectateur.

On nous parle ici d’un temps que les moins de soixante ans ne peuvent pas connaître et qui fait appel à un contexte politique "de papa" qui s’estompe de plus en plus. Même les aphorismes de Godard, disparu un an après le tournage de ce film qui remonte à 2021, proviennent désormais d’un monde révolu. Mais faire œuvre de mémoire, avec style, est nécessaire. Le défi est de prendre acte du présent autant que du passé.

Le film évolue à cette fin vers une réflexion de ce qu'il subsiste des combats d'Omar ou de cette décolonisation toujours mal digérée. Juste un mouvement, le titre, évoque le mouvement révolutionnaire interrompu ou révolu. Omar n'aurait pas voulu être figé dans l'image du martyr rappelle son frère - ce à quoi, paradoxalement, Juste un mouvement contribue un peu.

C’est aussi la suggestion que ce ne fut qu’un mouvement parmi d’autres dans un cycle où la funeste Françafrique finit par céder la place à une Sinafrique voire une Russafrique sous la coupe des mercenaires d’État de l’agence Wagner.

Ironie de l’histoire que de voir ces "grands frères", jadis promesse d’un autre monde et d’une alternative révolutionnaire adopter les mêmes méthodes que l’ancienne puissance coloniale. Naguère on construisait des stades en échange de prébendes sur les matières premières. Aujourd’hui ce sont - ironie - des musées sur l’identité africaine.

Le dernier plan, sur la baie de Dakar, convoque par association les images des migrants qui prennent la mer vers l’Europe. Un demi-siècle après la mort d’Omar Blondin Diop, cet autre mouvement témoigne de l’échec de celui pour lequel le militant œuvrait.

Juste un mouvement - Documentaire De Vincent Meessen - Scénario : Vincent Meessen - Durée : 1h50 - SVOD à la location (3,50 €) sur Avilafilm.be/fr.