"Close" du réalisateur belge Lukas Dhont nominé aux British Independent Film Awards

C'est la première fois qu'une production belge a une chance de remporter un BIFA. "Close" est diffusé dans les salles belges, néerlandaises et françaises depuis le début du mois de novembre.

La cérémonie des BIFA est une initiative qui, depuis 1998, soutient et promeut initialement les films indépendants britanniques et les talents du cinéma. Elle aura lieu le 4 décembre et est considérée comme l'équivalent indépendant des British Academy Film Awards (BAFA).

Le film sera en compétition dans la catégorie du meilleur film indépendant international avec "All The Beauty And The Bloodshed", réalisé par l'Américaine Laura Poitras, "Decision To Leave" du Sud-coréen Park Chan-wook, "Everything Everywhere All At Once" des Américains Daniel Kwan et Daniel Scheinert et enfin "The Worst Person In The World" du réalisateur norvégien Joachim Trier.

Sorti début novembre en Belgique, en France et aux Pays-Bas, "Close" a reçu de nombreuses critiques élogieuses et connait un démarrage très convaincant.

Le long-métrage a déjà raflé de nombreuses récompenses internationales. Outre le Grand Prix de Cannes, il a également été récompensé au Hamptons Film Festival, au Chicago International Film Festival, au Haifa Film Festival, au Cinefest Mikolc en Hongrie, au European Film Festival, au Sydney Film Festival, au Film Fest Hamburg et au Norwegian International Film Festival à Haugesund, entre autres.

De plus, "Close" représentera la Belgique aux Oscars, a été nominé pour le European University Film Award et est présélectionné pour les European Film Awards.