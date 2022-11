Leslie Phillips, voix du Choixpeau magique d'Harry Potter, est décédé

Leslie Phillips a débuté sa carrière dans les années 1930 à la fois au théâtre et au cinéma. Sa renommée arrive avec la série de films "Carry On" et il fera ensuite des apparitions dans des séries télévisées, comme "Inspecteur Barnaby", ou des long métrages tels que "L'empire du soleil" et "Out of Africa".

Plus récemment, l'acteur avait prêté sa voix au Choixpeau magique de la saga Harry Potter.