« Dreaming Walls » : deux réalisatrices belges arpentent le Chelsea Hotel, lieu mythique de la bohème new-yorkaise

Amélie Van Elmbt et Maya Duverdier ont rencontré les irréductibles qui y logent encore.

C’est un lieu mythique de New York et de la culture pop : "Tous les immortels du XXe siècle sont passés par le Chelsea Hotel" dit une voix de Dreaming Walls.

Construit entre 1883 et 1885, cet immeuble en briques rouges de douze étages devient un hôtel au début du XXe siècle. À partir de 1955, le directeur Stanley Bard, héberge gratuitement de nombreux artistes. Le lieu devient l’épicentre du New York arty et bohème des années 1960.

Andy Warhol a nommé ses Chelsea Girls d’après lui. Nico l’a chanté sur l’album éponyme, tout comme Joni Mitchell dans sa chanson "Chelsea Morning". Arthur C. Clarke y a écrit son roman 2001 : A Space Odyssey. Nancy Spungen y aurait été tuée par Sid Vicious. Janis Joplin, Leonard Cohen, Arthur Miller, Gore Vidal, Tennessee Williams, Allen Ginsberg, Patti Smith, Robert Mapplethorpe, Bob Dylan y ont séjourné ou vécu.

En mai 2011, l’hôtel est vendu à un promoteur immobilier. Il cesse de prendre des réservations pour les clients afin de commencer les rénovations.

Irréductibles

Mais une poignée d’irréductibles y logent encore, au milieu des bruits de perceuse, se faufilant entre les échafaudages, résistant à la poussière et aux gravats depuis dix ans, déjà.

Les réalisatrices Amélie Van Elmbt et Maya Duverdier les ont rencontrés. Certains ont été replacés dans la partie déjà rénovée, d’autres voient l’espace qui leur est attribué diminuer au fil des jours. Les uns conservent un appartement bourgeois et cossu. Les autres vivent au milieu de leurs souvenirs ou de leurs œuvres.

Tourné au format 4:3, le film intègre des images d’archives, s’agrémentent d’extraits musicaux ou de textes qui l’évoquent ou qui y ont été écrit. Les réalisatrices ont choisi le camp du mythe, de la mémoire, contre celui de la gentrification annoncé. Petit paradoxe, aisément pardonnable : elles font au final commerce de la même nostalgie. Mais ce film ne sera pas facturé 300 dollars la nuit, comme les futures suites du lieu…

Bettina Grossman dans son appartement du Chelsea Hotel. ©Dalton

Entre souvenirs et espoirs

Entre les Dreaming Walls émergent aussi des réminiscences d’Hôtel Monterey, documentaire consacré en 1973 par Chantal Akerman à un refuge pour personnes défavorisées de New York. Les deux réalisatrices témoignent de la même humanité, la même attention aux tranches de vie, aux histoires individuelles, à ce brassage d’origines, de classes sociales si typiquement new-yorkais.

Il y a Merle Lister, d’abord, vieille dame frêle qui nous guide, appuyée sur son déambulateur. Elle qui fait partie des murs fait fi des bâches en plastique et des câbles. Elle converse avec les ouvriers et les voisins, peut-être avec les fantômes des lieux. L’ancienne danseuse esquisse même un pas de deux avec un ouvrier latino – partage entre deux mondes, l’artiste bohème et le destructeur malgré lui.

À sa suite, tous les occupants résistants évoquent leurs souvenirs, exposent leurs rêves passés et leurs espoirs pour un lieu en mutation. On ne sait si son prestigieux passé restera gravé dans ses murs. À défaut, cet émouvant documentaire aura archivé une partie de sa mémoire.

L’artiste Bettina Grossman, qu’on y voit encore, telle Diogène au milieu de son appartement bondé d’objets divers, est décédée depuis.

Dreaming Walls Documentaire – Réalisation : Amélie Van Elmbt et Maya Duverdier. 1h20