"Bardo": Iñárritu renoue avec le Mexique dans un ego trip époustouflant

En septembre dernier, Bardo, falsa cronica de unas cuantas verdades a divisé, en Compétition du 79e Festival de Venise, certains accusant Alejandro G. Iñárritu de se livrer à un exercice de narcissisme délirant. Sept ans après avoir ouvert la Mostra avec Birdman (qui lui vaudra, quelques mois plus tard, de devenir le premier Mexicain à empocher l’oscar du meilleur film, ainsi que celui du meilleur réalisateur), le réalisateur épate pourtant à nouveau par sa maîtrise de la mise en scène. Dont on pourra profiter sur grand écran durant un mois, avant la mise en ligne du film sur Netflix le 16 décembre prochain.

Bardo s’ouvre par un clin d’œil à la scène finale de Birdman, qui voyait Michael Keaton s’élancer dans le ciel de New York. Tout aussi magistrale, la scène se déroule ici dans un désert : un homme court pour s’envoler dans le ciel, redescend au sol et s’envole à nouveau… On le retrouve un peu plus tard dans la salle d’attente d’un hôpital. Sa femme vient d’accoucher, mais le gynécologue prévient les parents que le bébé refuse de vivre dans ce monde pourri et qu’il est contraint de le replacer dans le ventre de la mère…

Quand il sort de ses rêveries, Silverio (Daniel Giménez Cacho) se réveille dans un bel appartement au Mexique, où il est de retour 30 ans après avoir quitté son pays pour devenir un grand nom du documentaire. Dans quelques jours, il recevra à Los Angeles le prix du journalisme éthique, remis par ses confrères américains. Une première pour un Latino-Américain…

Alejandro G. Iñárritu, sur le plateau de "Bardo", aux côtés de son acteur et alter ego à l'écran Daniel Giménez Cacho. ©Limbo Films / Netflix

Forts accents autobiographiques

Dans son nouveau film, le premier depuis The Revenant en 2016, Iñárritu quitte Hollywood pour retrouver le Mexique et une inspiration clairement latino-américaine, à travers cette chronique marquée par le réalisme magique. Dans Bardo, le cinéaste fait en effet sans cesse se croiser la réalité et la fiction car, comme le dit son personnage : "Toutes ces histoires inspirées de faits réels, c’est de la pure hypocrisie. Seule la fiction permet d’accéder pleinement à la réalité."

La vérité en l’occurrence de Bardo, c’est le vécu du cinéaste, dont le parallèle avec son héros est évident. Comme lui, Iñárritu est le Mexicain qui a réussi chez les Gringos et qui entretient une relation compliquée avec son pays natal. Cela fait en effet deux décennies qu’Iñárritu vit à Hollywood, où il s’est imposé comme un réalisateur de premier plan, à l’image de son compatriote Alfonso Cuarón.

Comme pour ce dernier avec Roma ( Lion d’or ici à Venise en 2018 ), Netflix a laissé une totale carte blanche à Iñárritu pour composer une évocation très personnelle des retrouvailles avec son pays, 22 ans après avoir réalisé son seul film mexicain, Amores perros … Mais aussi de ses rapports doux-amers avec son pays d’accueil. Comme le montre cette scène d’arrivée à l’aéroport de Los Angeles, où le héros est humilié par un douanier. Une scène qui est sans doute arrivée à Iñárritu. À moins qu’elle ne se soit inspirée de ce qu’a plusieurs fois raconté son pote Guillermo Del Toro (qui avait révélé l’acteur Daniel Giménez Cacho dans Cronos en 2003)…

Bardo: False Chronicle of a Handful of Truths (2022). (L-R) Daniel GimÈnez Cacho as Silverio and Ximena Lamadrid as Camila. Cr. Limbo Films, S. De R.L. de C.V. Courtesy of Netflix ©Netlfix

Une fable époustouflante

Au-delà de son côté autobiographique, Bardo impressionne surtout par la maîtrise technique du cinéaste mexicain. Visuellement époustouflant, le film multiplie les plans-séquences savants, les images marquantes, fait sans cesse cohabiter différents niveaux de réalité, se répondre réel et fiction, passé et présent.

Si le film est mené tambour battant et parvient sans cesse à se renouveler, en multipliant les scènes plus impressionnantes les unes que les autres, Bardo dure près de trois heures et on les sent quand même un peu passer. Mais le film est destiné à Netflix, où les spectateurs pourront faire une pause ou regarder la suite le lendemain… Iñárritu le sait et il en joue d’ailleurs, à travers quelques allusions savoureuses — dont un tacle au concurrent Amazon qui, dans son film, s’est mis en tête de racheter au Mexique l’état de Basse-Californie...

Bardo: False Chronicle of a Handful of Truths (2022). (L-R) Daniel GimÈnez Cacho as Silverio and Ximena Lamadrid as Camila. Cr. Limbo Films, S. De R.L. de C.V. Courtesy of Netflix ©Netlfix

Bardo, falsa cronica de unas cuantas verdades Drame De Alejandro G. Iñárritu Scénario Alejandro González Iñárritu et Nicolás Giacobon Photographie Darius Khondji Musique Bryce Dessner Avec Daniel Giménez Cacho, Griselda Siciliani, Ximena Lamadrid… Durée 2h54

Filmographie: Alejandro G. Iñárritu