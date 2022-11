"Les femmes du square" : une comédie sociale trop consensuelle malgré le charisme d’Eye Haïdara

Sous le ciel bleu, le périph. Et sous le périph, les vendeurs à la sauvette. Angèle, Ivoirienne sans papier, se tire des rafles à la tchatche et au culot. Mais c’est une autre affaire avec Gabin, le chef de bande qu’elle arnaque. Histoire de se mettre au vert, la jeune femme accepte un job de nounou dans les beaux quartiers, décroché au bluff par l’entremise d’une amie.

Choquée par les conditions de travail et le mépris de certains employeurs, elle mobilise ses “sœurs” du square où se retrouvent toutes les nounous à l’heure de la sortie de l’école. Dans sa nouvelle lutte, elle rencontre l’avocat du camp d’en face - après un délit de faciès inversé. Ils ont beaucoup en commun même si tout semble les opposer.

De ce double sujet de société – immigration et exploitation –, on débat sur les plateaux télévisés (ironie : une chaîne d'info bien peu consensuelle sur le sujet fait de la figu, mais du côté des wokistes) et on fait moults drames engagés (on a vu récemment Marc Zinga dans le même rôle de chef de réseau traquant aussi une débitrice chez les Dardenne).

Julien Rambaldi prend le parti de la comédie sociale, portée par le charisme de l’excellente Eye Haïdara. Le titre de son film semble faire écho à celui de Les Femmes du 6e étage de Philippe Le Gay, vieux de dix ans, déjà. Il se déroulait en 1962 et rien n’a changé, sauf l’origine géographique des “auxiliaires familiales”.

Le mot-clé du film pourrait être “La Tendresse”, titre de la vénérable chanson de Bourvil qui clôture Les Femmes du square. Il y a celle qui lie bientôt Angèle à Arthur, le gamin dont elle a la charge, avec lequel elle noue rapidement une relation d’entre-aide et de complicité. Celle qui fédère les nounous. Et, bientôt, sur le fil de rasoir, d’Angèle avec Edouard, l’avocat.

Le fond est juste et touchant. La forme étonnamment légère, vu le sujet. Retirez la présence d’Eye Haïdara, celle, plus en retrait de ses partenaires, y compris le jeune Vidal Arzoni, et le film s’étiole. A trop vouloir fédérer sans fâcher, Julien Rambaldi tourne en rond dans le square des bons sentiments.

Les femmes du square - De Julien Rambaldi - Scénario : Julien Rambaldi - Avec Eye Haïdara, Ahmed Sylla, Léa Drucker, Vidal Arzoni,… 1h45.