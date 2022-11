"Reste un peu": on fait le pari de croire Gad Elmaleh absolument sincère dans sa démarche. Sans quoi son film serait très problématique

Il en a fait tout un foin de son amour de la Vierge Marie, Gad Elmaleh ! À tel point qu’on pouvait se demander si ce n’était pas là une façon pour lui d’assurer la promotion de son nouveau film Reste un peu. Relayée activement en ligne par la communauté catholique, sa conversion annoncée au christianisme est en effet au cœur de ce second long métrage comme réalisateur après le raté Chouchou en 2003. Un film très maladroit mais marqué par une sincérité tout à la fois touchante et irritante…

Le film s’ouvre par un Gad Elmaleh expliquant en voix off sa naissance à Casablanca, dans une famille juive sépharade orthodoxe, sur des images du jeune Gad et de sa famille au Maroc. Quarante ans plus tard, on retrouve Gad chez ses parents à Paris, alors que l’humoriste revient des États-Unis, où il est désormais installé. Il a loué une chambre d’hôtel, mais sa mère Judith insiste pour qu’il "reste un peu"… Quand, en fouillant dans sa valise, celle-ci tombe sur une statue de la Vierge, panique à bord ! Elle et son mari David sont catastrophés à l’idée de perdre leur fils…

Démarche sincère ?

Reste un peu. Voilà donc la problématique du film : comment aller jusqu’au bout d’une démarche aussi personnelle qu’une conversion, au risque de décevoir les siens, qui ont le sentiment d’être trahis ?

Avec un film aussi personnel, pour ne pas dire égocentrique, Gad Elmaleh prend le risque d’agacer par son impudeur. On peut y lire aussi une grande sincérité. Et même une forme de courage d’étaler ainsi au grand écran ses questionnements métaphysiques et sa foi quasi mystique dans la Vierge. Avec Jésus, la relation est moins forte, ceci dit, comme il l’avoue à la religieuse qui accompagne son chemin spirituel. "Pendant la sainte Cène, j’ai toujours l’impression qu’il va se lever et dire : l’addition est pour moi."

Si la question de la foi est profonde, l’approche de Gad Elmaleh reste celle de la comédie. On peut ainsi le voir en stand-up sur scène, débiter ses blagues, plus ou moins inspirées, sur la religion. Du genre : "La dernière fois que j’ai été à un enterrement catholique, j’avais envie d’être le décédé tellement c’était beau." Tandis que dans la mise en scène des réactions de sa mère et de son père (joués par ses propres parents), Gad Elmaleh use à fond de l’humour juif. C’est sans doute ce qui lui permet d’être aussi dur avec la communauté juive…

Nourri de rencontres avec le philosophe Frédéric Lenoir ou avec la femme rabbin Delphine Horvilleur, Reste un peu brouille sans cesse la frontière entre réalité et fiction. Et, comme pour la foi, on est obligé de faire le pari de croire Gad Elmaleh absolument sincère dans sa démarche. Sans quoi son film serait très très problématique…

Dans "Reste un peu", Gad Elmaleh évoque sa crise de foi et sa tentation de conversion au catholicisme. ©Athena

Reste un peu Comédie égocentrique De Gad Elmaleh Scénario Gad Elmaleh et Benjamin Charbit Photographie Thomas Brémond Avec Gad Elmaleh, Judith Elmaleh, Régine Elmaleh, David Elmaleh… Durée 1h30