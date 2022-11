Tim Burton : "J’aime Mercredi Addams, car elle partage ma vision du monde"

La mini-série Mercredi, que Netflix diffuse à partir du 23 novembre, est attendue aussi bien par les fans de Tim Burton que par ceux de La Famille Addams, qui ont beaucoup en commun.

Elle met en scène l’aînée de Morticia et Gomez Addams. Renvoyée d’un lycée de "normis" (les gens normaux comme vous et moi), elle intègre l’académie de Nevermore dévolue à ses semblables : les marginaux, freaks, vampires et autres loups-garous,…

Mercredi (Jenna Ortega), une ado pas comme les autres. ©2022 Netflix, Inc.

On ne sait pas si Charles Addams a jamais vu Beetlejuice. Le créateur de la famille Addams est décédé le 30 septembre 1988, six mois après la sortie du long métrage qui a révélé Tim Burton.

Mais si c’est le cas, Charles Addams a dû adorer cette comédie fantastique aux relents gothiques, où un couple doit hanter son manoir pendant 125 ans.

Le dessinateur du New Yorker aurait certainement apprécié l’hommage discret que lui rendait Tim Burton : Lydia, l’adolescente gothique interprétée par la jeune Winona Ryder, était une cousine spirituelle de sa Mercredi Addams, "perspicace, intelligente et incomprise".

Deux projets avortés

Tim Burton trépigne depuis longtemps derrière la porte du manoir de la famille Addams. Sans surprise, son nom fut en tête de liste pour la première adaptation au grand écran, sortie en 1991.

Mais il décline alors l’alléchante proposition, parce qu’il doit tourner la suite de son premier Batman. Vingt ans plus tard, en 2010, on annonçait qu’il œuvre sur un projet de film d’animation de La Famille Addams en stop-motion.

Quand ce projet a avorte, Burton se console avec la version longue de son court métrage Frankenweenie (2012) et Dark Shadows (2012). Ces deux films partagent avec La Famille Addams le même esprit gothique et macabre.

Lorsque MGM Television et les producteurs Alfred Gough et Miles Millar ont mis en chantier une série consacrée à Mercredi Addams, le nom de Burton s’est imposé naturellement.

"Mercredi Addams et Tim Burton sont le mariage parfait" peut asurer sans crainte aujourd’hui Miles Millar, coproducteur avec Alfred Gough de Mercredi.

"Les Addams symbolisent ce que je ressens sur la famille" assure Tim Burton. "J’aime particulièrement Mercredi, car elle partage ma vision du monde".

Chaque réplique ironique de Mercredi à l’encontre de la normalité ou de tout ordre social ou réglementaire semble sortir de la bouche de Burton.

La série ressemble à une métaphore de l’adolescence du réalisateur, comme dans ce commentaire de Mercredi, extrait du premier épisode : "Je ne sais pas qui a eu l’idée tordue d’entasser des adolescents dans des lycées sous-financés, entourés de profs démotivés. Mais j’admire son sadisme".

Une antithèse de la famille américaine

La famille Addams a toujours été anticonformiste. Elle constitue une critique ironique des normes de la classe moyenne américaine, teintée à l’humour noir.

La Famille Addams. ©DR

Gomez, Morticia et leurs enfants Mercredi et Pugsley sont nés, dans les pages du magazine New Yorker, de l’imagination du dessinateur Charles "Chas" Addams (1912-1988).

Ils apparaissent à partir de 1938 dans des cartoons, dessins uniques qui illustrent les articles de la célèbre revue. Ils apparaîtront en tout dans quelque 150 dessins sur une période d’un demi-siècle (on estime qu’Addams a fourni dix fois plus d’illustrations au New Yorker).

Charles Addams n’avait pas de plan préétabli. Il a créé sa galerie de personnages gothiques au gré de son inspiration. Les prénoms sont apparus petit à petit. La famille imaginaire prendra le nom d’Addams par métonymie avec son créateur.

Avec sa famille aux goûts macabres et aux pratiques bizarres, Charles Addams suscitait l’humour par le décalage. Les Addams sont l’antithèse comique et absurde des idéaux de la classe moyenne américaine.

Il s’agit d’une famille aux attitudes aristocratiques, fascinée par le macabre, adepte d’un mauvais goût raffiné et de traditions désuètes, entourée d’une ménagerie bizarre (vautour, araignées, scorpions, piranhas, plantes carnivores…).

Charles Addams s’est inspiré pour les décors de sa ville natale, Westfield dans le New Jersey, où l’on trouve de nombreux manoirs victoriens et des cimetières protestants archaïques.

De nombreuses adaptations

La popularité des dessins d’Addams débouche sur la publication de livres. La série télévisée La Famille Addams entre ensuite dans les foyers américains. Elle sera diffusée durant deux saisons à partir de 1964 puis rediffusée à plusieurs reprises.

Carolyn Jones et John Astin incarnent Morticia et Gomez. Jackie Coogan, l’ancien Kid de Chaplin, interprète l’oncle Fétide. Mercredi et Pugsley sont joués par Lisa Loring et Ken Weatherwax. Petit gag du générique : la main amputée et vivante nommée "la Chose" est créditée comme étant interprété par "elle-même".

Ce faisant, Gomez, Morticia et leur progéniture entrent dans la culture populaire américaine. Trois ans après la mort de Charles Addams, La Famille Addams (1991) de Barry Sonnenfeld inaugure la veine des adaptations cinématographiques des séries cultes d’antan.

Le film révèle dans le rôle de Mercredi Addams la jeune Christina Ricci, alors âgée de onze ans. Son personnage prend une épaisseur supplémentaire dans la suite, Les Valeurs de la famille Addams (1993), toujours signé par Sonnenfeld.

Contrainte de partir en colonie de vacances, avec son frère Pugsley, Mercredi y sabote la représentation d’une pièce de théâtre consacrée aux origines de la fête américaine de Thanksgiving.

Mercredi persiste et signe dans la nouvelle série Netflix, où elle fait un sort similaire aux pèlerins qui ont colonisé les futurs États-Unis, "fanatiques religieux", érigés en vedettes d’un parc d’attractions qui "blanchit l’histoire de l’Amérique" affirme la gamine à un groupe de touristes allemands.

Irrévérencieuse ? Peut-être. À l’occasion du cinquantième anniversaire de la série de 1964, le Time n’hésitait pourtant pas à mettre l’héritage des Addams dans l’inconscient culturel des États-Unis sur le même pied que les Roosevelt et les Kennedy.