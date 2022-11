"Avalonia : l’étrange voyage" : Disney fait se rencontrer Jules Verne et Greta Thunberg

C’est bien à "l’étrange voyage" promis par le titre français que nous invite cette production Disney. Sous couvert de divertissement, c’est le plus politique des films du studio. Le message qu’il véhicule est aux antipodes du conservatisme ou du futur ultra-technologique que professait le fondateur de la Walt Disney Company.

Tout commence sur des bases classiques avec une contrée imaginaire dont l’intrépide explorateur, Jaeger Clade, essaie de repousser les limites avec son fils Searcher. Mais là où l’inconnu obsède le père (aller au-delà des infranchissables montagnes qui encerclent la vallée), le fiston s’intéresse à la botanique. Quand celui-ci trouve une plante, le pando, qui recèle une énergie naturelle, la rupture est consommée. Jaeger poursuit sa quête et disparaît.

Une utopie

Vingt-cinq ans plus tard, la vallée d’Avalonia est devenue une utopie à faire fantasmer Greta Thunberg : on y cultive le pando qui procure à chacun une énergie verte et gratuite. Il semble même qu’on y mange veggie (et bio). Les couples sont mixtes. Ethan, le fils de Searcher, aime le plus naturellement du monde un garçon…

Dans le meilleur des mondes, cette critique de film ne le releverait pas. Sauf que l’on sait que tout cela est loin d’être un acquis. La direction de Disney a décidé d’en faire un cheval de bataille.

Le film va encore plus loin. Ll’aventure commence vraiment quand une étrange maladie frappe le pando et menace l’équilibre de la vallée. Searcher accompagne une mission d’exploration qui doit trouver la source du problème. Elle va plonger dans les entrailles inconnues d’Avalon, découvrir sa faune étrange, le secret du pando et plus encore…

Ethan rencontre une étrange créature, qu'il surnomme Splat. ©2022 Disney. All Rights Reserved.

Nouvelle conscience progressiste

Sur la forme, le film de Don Hall (Vaiana, Les Nouveaux Héros) est du Disney pur jus : c’est Le Voyage fantastique dans La Vallée perdue avec décors sous ecsta.

Mais, là où, naguère, les vaillants explorateurs auraient terrassé les créatures extraordinaires, la petite musique de la nouvelle conscience progressiste des patrons de Disney se fait entendre.

Ethan, le fils de Searcher, refuse de voir les mêmes menaces que ses aînés, et prône l’usage raisonné des ressources. L’ado se fait l’écho de ceux de notre réalité : "Tu as décidé de mon avenir sans me demander mon avis" lance-t-il à son père qui réplique : "Tu es un enfant !". Réponse : "Je ne veux pas être comme toi". Au temps pour les paternalistes qui veulent renvoyer les "jeunes" à leurs études…

Hypothèse Gaïa

On reste dans de l’entertainment familial, avec péripéties et mascotte. Il y aura résolution du conflit familial, comme il se doit, avec solution globale alternative. Mais l’hypothèse Gaïa qu’induisent la fin et sa révélation, tient du message politique - a fortiori aux lendemains de la COP 27.

Les mauvais esprits n’y verront qu’opportunisme commercial de la part d’un géant du divertissement – à l’empreinte carbone non négligeable. Mais on peut aussi accorder aux producteurs et créateurs le bénéfice du doute. Salvateur en l’espèce.

Avalonia, l’étrange voyage | Strange World Animation De Don Hall – Scénario : Qui Nguyen. Avec les voix anglaises de : Jake Gyllenhaal, Dennis Quaid, Jaboukie Young-White, Gabrielle Union,… 1h42