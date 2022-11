"She Said": aux origines de #MeToo

Le 5 octobre 2017, après de nombreuses relectures, le rédacteur en chef du New York Times est enfin prêt à appuyer sur le bouton "publier". À l’issue de cinq mois d’une enquête approfondie, Jodi Kantor et Megan Twohey (qui avait déjà publié le témoignage de victimes d’abus de la part du futur président Donald Trump) peuvent enfin mettre en ligne leur article.

Témoignages à la clé – dont celui de l’actrice Ashley Judd (qui joue d’ailleurs ici son propre rôle) -, elles accusent Harvey Weinstein d’avoir, durant les décennies où il trônait au sommet du cinéma indépendant américain (d’abord chez Miramax, puis à la Weinstein Company), abusé sexuellement ou violé plusieurs jeunes femmes. Cinq jours plus tard, Ronan Farrow enfonce le clou dans un article du New Yorker et sur NBC. Rapidement, sur les réseaux sociaux, des milliers de femmes témoignent avec le hashtag #MeToo…

Ode au journalisme

She Said n’est pas un film sur l’affaire Weinstein. Condamné, en mars 2020, à 23 ans de prison par un tribunal new-yorkais, Harvey Weinstein n’apparaît ici que comme une ombre, un ogre aux appétits insatiables tapis dans un bureau ou une chambre d’hôtel… En 2019, l’excellent The Assistant de Kitty Green s’inspirait de l’affaire pour montrer comment un patron tyrannique pouvait imposer ses désirs à de jeunes actrices ou à ses employés en usant de son pouvoir. Ce n’est pas le point de vue de Maria Schrader.

Actrice et cinéaste allemande – on lui doit une biographie de Stefan Zweig en 2016 ou I’m Your Man l’année dernière-, celle-ci fut découverte à l’international avec l’excellente série Unorthodox sur Netflix. Elle y comptait déjà un parcours de libération, celui d’une jeune Juive ultra-orthodoxe de New York fuyant à Berlin pour échapper à un monde d’oppression religieuse et patriarcale. Avec She Said, la réalisatrice poursuit dans cette voie, avec un film palpitant sur les origines du mouvement #MeToo qui, depuis quelques années, a relancé le mouvement féministe.

Zoe Kazan, Carey Mulligan, Andre Braugher et Patricia Clarckaon dans "She Said" de Maria Schrader, qui revient aux origines de l'affaire Weinstein. ©Sony

Dans la tradition hollywoodienne

She Said se concentre sur le travail d’enquête réalisé par les journalistes Jodi Kantor et Megan Twohey, campées par les excellentes Zoe Kazan et Carey Mulligan, pour recueillir les témoignages et les preuves qui leur permettront de confondre le mogul hollywoodien. Et ce avec le support de leur supérieure Rebecca Corbett (Patricia Clarckson) et du rédacteur en chef du New York Times Dean Baquet (Andre Braugher). Grâce à eux, on pousse la porte du célèbre building de la 8e Avenue, pour pénétrer au cœur de la rédaction du grand quotidien.

On découvre surtout l’ampleur du scandale Weinstein, qui ne vise pas qu’un agresseur sexuel, mais tout un système qui a permis, durant des dizaines d’années, de couvrir ses agissements. Un système "légal", où l’on réduisait au silence des jeunes femmes grâce à une série d’accords financiers ultra-confidentiels…

Très classique dans sa forme – présentant notamment ses personnages comme des superhéroïnes jonglant entre vie privée et vie professionnelle, sans compter leurs soirées de travail -, She Said est un thriller efficace. Il s’inscrit dans la grande tradition hollywoodienne de la défense du journalisme d’investigation, dans la lignée des Hommes du Président (1976) d’Alan J. Pakula, avec Robert Redford et Dustin Hoffman, sur le scandale du Watergate. Ou de Spotlight de Tom McCarthy, sur un scandale de pédophilie dans l’Église catholique de Boston. En 2016, ce dernier avait décroché six oscars (dont ceux du meilleur film et du meilleur réalisateur). Revenant, lui aussi, quelques années seulement après les faits et de façon très informée, sur une affaire qui a changé la face du monde, She Said est bien parti pour en faire autant…

Carey Mulligan et Zoe Kazan, dans "She Said" de Maria Schrader, qui revient aux origines de l'affaire Weinstein. ©Sony

She Said Thriller De Maria Schrader Scénario Rebecca Lenkiewicz (d’après le livre She Said de Jodi Kantor et Megan Twohey) Photographie Natasha Braier Musique Nicholas Britell Montage Hansjörg Weißbrich Avec Carey Mulligan, Zoe Kazan, Patricia Clarkson, Andre Braugher, Jennifer Ehle, Samantha Morton… Durée 2h15