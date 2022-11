"Life" : belle comédie dramatique britannique où chacun cherche sa voie

Les histoires de nos voisins fournissent souvent les meilleurs potins, mais, derrière les barbecues enfumés, les enfants bruyants et les jardins proprets, se cachent souvent des réalités qu’on ignore. C’est cette vérité universelle qu’explore la série Life en s’immisçant dans quatre appartements abritant quatre destins liés par une même adresse d'un petit immeuble de la banlieue de Manchester.

À travers les parcours de Gail, Belle, Hannah et David, ce sont quatre moments clés de la vie qu’explore Mike Bartlett : départ à la retraite, future naissance, deuil et adolescence.

La vie mode d’emploi

À la veille de son 70e anniversaire, Gail (Alison Steadman) affiche un visage plein de douceur et une vie entière à tenir son rôle de mère et de grand-mère accomplie. Alors qu’elle file chercher son mari Henry (Peter Davison) à l’hôpital, elle manque de peu de renverser Dawn Mitchell, une camarade de classe qu’elle n’a plus vue depuis 50 ans. À sa grande surprise, Dawn lui fait observer que les remarques sarcastiques et les blagues incessantes d’Henry à son encontre, renvoient une image plutôt négative d’elle-même.

Au rez-de-chaussée, vivent Belle et Hannah dans leur appartement respectif, de part et d’autre du couloir. La première (Victoria Hamilton), perfectionniste et maniaque, n’a pas grand-chose d’autre dans sa vie que le travail et la pratique du pilates. Mais lorsque sa sœur doit être hospitalisée pour troubles sévères, Belle n’a plus d’autre choix que d’accueillir sa nièce adolescente Maya (Erin Kellyman) chez elle. À son grand désarroi.

De l’autre côté du couloir, Hannah Finbar (Melissa Johns) prépare activement la naissance de son premier enfant. Mais, lorsqu’Andy (Calvin Demba) le père de celui-ci réapparaît dans sa vie, son nouveau compagnon Liam se montre cassant et très protecteur.

Au dernier étage, David (Adrian Lester vu dans Undercover) est de loin le plus discret de tous les locataires. Professeur à l’université, il est sur le point de partir seul en vacances sans sa femme Kelly. Il en souffre visiblement, si bien que lorsqu’il croise la route d’une jeune femme séduisante et très entreprenante (Saira Choudhry vue dans No Offence), David fuit ses avances.

À travers ces quatre personnalités, Life interroge la confusion des sentiments et les choix qui s’imposent à nous à tout âge pour avancer dans la vie. En choisissant de privilégier des horizons vraiment variés – métiers, classes sociales, origines et choix de vie très différents – Mike Bartlett, dont le travail intimiste avait déjà été salué en 2015 dans la série Doctor Foster, poursuit son exploration sociale. Il renoue en effet avec l’un des personnages de la série portée par la comédienne Suranne Jones : Annabelle (Victoria Hamilton) était la voisine de Gemma Foster et a quitté la ville pour refaire sa vie ailleurs. L’irruption dans sa vie d’une adolescente très déterminée va l’obliger une fois encore à évoluer.

Dans sa façon d’aborder l’âge, le handicap, la maladie, la maternité, la filiation ou les addictions, Life fait preuve d’une belle maîtrise émotionnelle, faisant d’elle une comédie dramatique avec supplément d’âme.

Création Mike Bartlett Réalisation Jane Pollard, Kate Hewit, Alain Forsyth Avec Alison Steadman, Victoria Hamilton, Melissa Johns, Adrian Lester Sur Arte.tv Dès le 24/11 (6 x 1h)

Melissa Johns, l'art à bras-le-corps

Melissa Johns est née sans avant-bras du côté droit. Cette différence, ce «handicap visible», n’empêche pas la souriante jeune femme blonde de faire une jolie carrière devant les caméras du Royaume-Uni. Découverte dans la série Doctors en 2013, elle a ensuite intégré l’équipe de la mini-série The Interceptor en 2015 et l’équipe du fameux feuilleton historique Coronation Street de 2017 à 2019 dans le costume d’Imogen Pascoe. Surtout connue aujourd’hui pour son rôle dans la mini-série Life, imaginée par Mike Bartlett, la comédienne a intégré depuis l’équipe de la série Grantchester en tant que Miss Scott.

La jeune femme, née à Ledbury dans le Herefordshire, a déjà remporté de nombreux prix au cours de sa carrière développée tant en radio qu’en télévision ou sur les planches. Un parcours inspirant entièrement bâti sur son talent mais aussi facilité par la réelle ouverture dont témoigne la société britannique à l’égard de toutes ses composantes. Si l’on loue souvent la diversité ethnique à l’œuvre sur les écrans britanniques, on constate que le handicap, sous toutes ses formes, ne fait pas peur aux scénaristes et aux réalisateurs de la fière Albion. Et est bien davantage présent à l’antenne que dans nos contrées. Le choix de Melissa Johns, à la fois actrice et activiste des droits des personnes handicapées, est d’ailleurs éclairant sur ce point.

Calvin Demba (Andy) et Melissa Johns (Hannah) bel exemple de diversité dans la série "Life" de la BBC.

Une fiction qui reflète la réalité

En 2018, face au hackage de son téléphone ayant entraîné le partage de photos intimes, la comédienne a fait front et est sortie de son silence pour dénoncer le body shaming, les tabous et le fétichisme dont font l’objet certaines personnes handicapées. Un épisode de sa vie à l’origine de la création de la fiction In my own skin coécrite avec Debbie Oates pour BBC4.

Dans la série Life, les difficultés liées au handicap de Melissa, notamment en lien avec son rôle de future mère, sont au cœur de l’intrigue ainsi que les lourdeurs administratives auxquelles son personnage Hannah Taylor est confrontée. Cette adéquation entre fiction et réalité est l’un des gages du succès de la série et l’une des nombreuses raisons qui expliquent la grande justesse de la fiction britannique.