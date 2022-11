"Call Jane" : Liberté, clandestinité, sororité, le combat des femmes pour l'IVG

Dans sa maison confortable de la banlieue de Chicago, Joy (Elizabeth Banks) semble avoir une vie rêvée auprès de son mari souriant et de sa fille (Grace Edwards) en passe de s’envoler. Pourtant, une grossesse inattendue la place face à un dilemme de taille : sa vie est en danger. Face au refus du corps médical de mettre un terme à cette grossesse qui menace sa survie, Joy n’a d’autre choix que de se tourner vers le réseau des « Jane », un groupe de femmes qui se réunissent secrètement pour pratiquer des avortements clandestins. Nous sommes en 1968 et cette rencontre imprévue va complètement changer sa façon d’envisager l’existence.

Certains diront que Phyllis Nagy a eu le nez fin lorsqu’elle a entamé le tournage de son film, le recul du droit à l’avortement n’était pas aussi patent dans de nombreux Etats du pays. Et si une certaine vigilance était de mise depuis les écrits de Margaret Atwood et la diffusion de la série The Handmaid’s Tale (La Servante écarlate en VF) qui s’en inspire, Phyllis Nagy (Mrs Harris) a sans doute eu l’attention attirée par une situation pas aussi stable que l’on veut bien le croire. Aux Etats-Unis, comme dans le reste du monde.

Une évocation un peu trop lisse

Aujourd’hui plus que jamais, la thématique du droit à l’avortement prouve qu’elle n’a rien perdu de sa force ou de sa pertinence. On ne peut donc que regretter son traitement un peu trop hollywoodien et léger dans le film Call Jane, une fois Joy sensibilisée à la cause des avorteuses de l’ombre. Toute la partition se déroule ensuite sans accrocs, ni questionnements, le « revirement » de cette femme au foyer sans histoire semblant presque trop facile pour être vrai…

Dans ce film présenté en ouverture du Festival de Deauville, on regrette certains personnages trop vite esquissés ainsi que la relation mère-fille à peine ébauchée. Il y avait là matière à approfondissements et à transmission. Surtout avec une telle distribution : Sigourney Weaver, Kate Mara, Wunmi Mosaku, Cory Michael Smith. Il n’empêche, le film rappelle qu’aujourd’hui encore, il importe d’aider les femmes à disposer de leur corps en toute sécurité et à prendre soin de leur santé. On pensait qu’il était loin le temps des réseaux clandestins pour sortir les femmes les plus pauvres et les plus vulnérables des plans risqués. L’actualité vient de nous rappeler qu’il n’en est rien et que l’Histoire a un parfum d’éternel recommencement, surtout en matière de droits humains.

Call Jane L’Histoire se répète De Phyllis Nagy Scénario Hayley Shore, Roshan Sethi Avec Elizabeth Banks, Sigourney Weaver, Kate Mara, Wunmi Mosaku Durée 2h01.