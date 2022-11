"Fumer fait tousser": mais qu’a donc fumé Quentin Dupieux pour imaginer un tel scénario?

Le réalisateur et DJ français réunit un casting de rêve pour un nouveau délire cousu main, en hommage à Bioman et autres Power Rangers.

L’heure est grave! Le grand méchant intergalactique Lézardin (Benoit Poelvoorde) menace de détruire la planète Terre. En plus, la Tabac Force, une équipe de cinq justiciers intrépides (Lellouche, Demoustier, Amamra, Zidi et Lacoste), n’est pas au top en ce moment. Ok, ils viennent de vaincre une...