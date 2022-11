"Le Quatuor à cornes": la montagne, ça se gagne

Toujours aussi drôle et imprévisible, le fameux Quatuor à cornes, découvert en 2018 sur nos écrans, est de retour avec une nouvelle grande aventure sur fond d’alpages. Après une expédition haute en couleur, qui les avait menées à fouler la plage pour la toute première fois, les quatre génisses en folie sont prêtes à unir à nouveau leurs sabots. «Quatuor un jour, quatuor toujours» telle est leur devise. La scénariste Nathalie Dargent a pris les ruminantes au mot et leur a imaginé un nouveau défi de taille: partir à la conquête de la montagne.

Pour Aglaé, la bavarde, Clarisse la peureuse, Marguerite la coquette et Rosine l’intrépide, l’expédition s’annonce bien plus complexe qu’elle n’en avait l’air au départ. D’autant que leur ami JB le bélier a disparu...

Dialogues savoureux, gaffes, gags, bévues et même une pointe d'absurde rendent ce film d’animation aussi irrésistible pour les petits que pour les grands. Proposant un bon bol de dépaysement et se jouant d’une gamme d’émotions bienvenues. Benjamin Botella et le Belge Arnaud Demuynck ont imaginé ce récit d’après les livres d’Yves Cotten. Ce moyen métrage (26 minutes) a d’ailleurs été nommé aux Magritte 2022.

Précédée de deux courts métrages destinés aux plus jeunes et typiquement de saison (Pascale Hecquet y évoque la chute des feuilles et la blancheur de la neige), cette séance est parfaitement calibrée pour tous les fans de nature et d’aventures âgés de 4 à 94 ans.

Le Quatuor à cornes: en route pour la montagne Animation des cimes Récit Nathalie Dargent Réalisation Benjamin Botella Durée 42 min