Netflix, Arte, Disney +… En un clic, découvrez le programme “séries” de décembre

Apple TV +

”Slow Horses” – saison 2 (2 décembre) : Le deuxième opus de cette fiction adaptée d’une série de romans de Mick Herron (La Maison des tocards) débarque sur la plateforme à la pomme. On y suit encore une bande d’agents dysfonctionnelle du MI5, les services secrets britanniques. Dans l’équipe, on retrouve Gary Oldman (Léon, Le Cinquième Élément, The Dark Knight, Les Heures sombres…), Kristin Scott Thomas (Le Patient anglais, Les Heures sombres), ou encore Jack Lowden (Dunkerque).

”Little America” – saison 2 – (9 décembre) : C’est reparti, aussi, pour la série Little America qui raconte les histoires d’immigrés venus s’installer aux États-Unis, toutes inspirées de faits réels. Comme celles d’une Ougandaise qui veut devenir pâtissière ou d’un étudiant nigérian plongé dans l’univers des cow-boys en Oklahoma.

Arte. TV

”Cherchez la femme !” (5 décembre) : Cette série documentaire en stop motion a été réalisée par Julie Gavras (Les bonnes conditions…), Olivier Marquezy et Mathieu Decarli et réhabilité les femmes qui ont été effacées de l’histoire. Trente oubliées dépeintes dans trente épisodes de trois minutes narrés par les voix de Denis Podalydès et Judith Duportail.

”Bauhaus – Un temps nouveau” (14 décembre) : Cette série allemande de la ZDF a déjà été diffusée en 2019. Arte la remet dans sa grille et sur sa plateforme à partir du 14 décembre. Un bon moyen de découvrir l’école artistique de Walter Gropius. Vous pouvez relire notre critique.

BeTV

”La disparition de John Darwin” (16 décembre) : Basée sur une histoire vraie, cette fiction britannique raconte l’histoire rocambolesque d’un homme croulant sous les dettes qui a décidé de mettre en scène sa propre mort.

”The First Lady” (17 décembre) : Cette mini-série en dix épisodes a été diffusée en juin dernier sur Showtime. Elle arrive, donc, ce mois-ci sur BeTV. Dans la veine de The West Wing, The First Lady raconte les méandres de la Maison-Blanche vus par les épouses des présidents américains. Gillian Anderson (X-Files, The Crown) joue Eleanor Roosevelt, Michelle Pfeiffer (Scarface, Les Liaisons dangereuses) est Betty Ford et Viola Davis (oscarisée pour Fences) incarne Michelle Obama.

Il y aura aussi plusieurs suites. “3615 Monique II” (Be à la demande, le 15/12), “Industry II” (19/12) et la dernière saison de “Shameless XI” (30/12).

Disney +

”Week-end Family”, épisode spécial Noël (9 décembre) : Lancée en février 2022, la première production française de Disney + revient pour Noël et un épisode. On y retrouvera Fred (Eric Judor) et sa tribu recomposée pour un périple, en principe, au Canada.

”Trésors perdus : le secret de Montezuma” (14 décembre) : Ce spin-off de la saga Benjamin Gates est signé par la réalisatrice Mira Nair (Caméra d’or à Cannes pour Salaam Bombay, Lion d’Or à Venise pour Le Mariage des moussons). Pas de trace de Nicolas Cage, c’est Lisette Alexis qui prend le rôle-titre. Celui de Jess Villanueva qui doit partir à la recherche d’un trésor pour comprendre la disparition de ses parents.

Netflix

”Le Masque” (1er décembre) : Netflix ajoute un nouveau documentaire sur une escroquerie rocambolesque. Après Les Rois de l’arnaque, sur Mardoché Mouly, dit “Marco”, Le Masque dresse le portrait de Gilbert Chikli qui avait réussi à se faire passer pour Jean-Yves Le Drian afin d'extorquer ses victimes.

”Il était une fois sur la Nationale 1” (1er décembre) : “Des individus voyageant ensemble échangent par mégarde leur voiture avec celle d’un braqueur de banque, qui les poursuit pour récupérer son butin laissé dans le coffre.” Ce thriller comique polonais de Grzegorz Jaroszuk a l’air bien barré. Rendez-vous le 1er décembre.

”Hot Skull” (2 décembre) : Après la Pologne, la plateforme américaine met à l’honneur la Turquie. Dans un monde dystopique, une épidémie se transmet par la parole. Seul un ancien linguiste est immunisé mais ça ne plaît pas à tout le monde.

”Pinocchio” (9 décembre) : Après sa sortie en salles, le conte de Guillermo del Toro sera mis en ligne sur Netflix.

”The Recruit” (16 décembre) : Noah Centineo incarne un jeune avocat qui fait son entrée à la CIA. Son travail ? Eplucher les lettres rédigées par des gens menaçant de révéler des secrets d’Etat si on ne les aide pas. Notamment une ancienne source qui a commis un crime.

”The Staircase” (16 décembre) : Déjà diffusée sur Canal Plus, cette mini-série en trois épisodes produite par HBO est basée sur la série documentaire Soupçons de Jean-Xavier de Lestrade. Elle raconte le procès de l’écrivain Michael Peterson après la découverte du corps de son épouse : Kathleen Peterson.

”The Witcher : L’héritage du sang” (25 décembre) : Ceux qui en ont soupé des repas de famille pourront visionner les épisodes de The Witcher : L’héritage du sang, spin-off qui se déroule 1 200 ans avant The Witcher.

Sans oublier les suites de “Emily in Paris” saison 3 (21 Décembre) et de la série japonaise “Alice in Borderland” saison 2 (22 décembre).

Prime Video

”Riches” (2 décembre) : Créée par Abby Ajayi, cette nouvelle série britannique nous plonge dans les affaires de famille des Richards. Quand le père décède soudainement, les différents clans vont s’entredéchirer pour prendre le contrôle du business familial.

”The Bad Guy” (8 décembre) : Cette création originale de Prime Video en six épisodes est Italienne. Elle raconte l’histoire de Nino Scotellaro, un procureur sicilien chargé de lutter contre la mafia et qui se retrouve accusé, à son tour, d’être un mafieux.

RTBF :

”Un si grand soleil” (5 décembre) : Après la fin de Plus Belle La Vie, c’est désormais la série montpelliéraine qui prend la suite dans la grille. Vous pouvez relire notre interview de l’actrice Mélanie Maudran qui décrypte sa mécanique. À voir à partir du 5 décembre dès 13h30 du lundi au vendredi, sur Tipik et Auvio.

”This is going to hurt” (7 décembre) : Déjà diffusée sur BeTV, la série britannique créée par Adam Kay arrive en intégralité sur Auvio. Durant sept épisodes, on suit un groupe de jeunes médecins dans un service de gynécologie. Au menu, humour grinçant et réalisme glaçant.

”L’homme de nos vies” (8 et 15 décembre) : Quatre femmes (incarnées par Odile Vuillemin, Helena Noguerra, Flore Bonaventura et Elodie Frégé) sont victimes d’un seul homme. Elles vont se serrer les coudes pour essayer de le piéger. À découvrir les jeudis 8 et 15 décembre à 20h35 sur La Une.