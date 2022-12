Kirstie Alley est devenue célèbre en 1987 en incarnant le personnage de Rebecca Howe dans la série "Cheers", rôle pour lequel elle a remporté un Emmy Award et un Golden Globe en 1991. Un deuxième Emmy lui a été décerné pour son interprétation de Sally Goodson dans "David's Mother" en 1994. L'actrice s'est également illustrée dans la série télévisée "Les Dessous de Veronica" et sur grand écran dans "Allô maman, ici bébé" (1989), "Papa, j'ai une maman pour toi" (1995) et "Belles à mourir" (1999) notamment.