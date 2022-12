”Le Chat Potté 2 : la dernière quête” : DreamWorks retombe sur ses pattes

Après avoir affronté un troll, il perd sa huitième vie. Ce qui confronte Potté à la peur de perdre la neuvième et dernière. La Mort pointe derechef son museau de loup. Lui ayant échappé de justesse, Potté se planque parmi les chatons du refuge pour chats de Mama Luna.

C’est là que Bouclettes (d’or, Florence Pugh en VO), la famille Ours le retrouvent et l’emmènent en quête du Tout Parfait – le vœu ultime. Celui-ci pourrait permettre à Potté de se racheter huit vies. S’il survit à la dernière.

Aventure au long cours

De combien de vies artistiques jouit un studio de cinéma ? Avec Le Chat Potté, le studio DreamWorks, qui n’a plus signé de succès majeur depuis How to Train your Dragon, retrouve un peu de sa superbe.

L’heure n’est plus vraiment aux allusions parodiques aux classiques des contes d’antan, même si la majorité des protagonistes en sont issus. L’effort repose désormais sur une aventure au long cours et aux goûts du jour. On croise un chien travesti en chat. La courageuse Kitty revient faire pattes de velours.

Même si ça n’est sans doute pas prémédité, le vilain Little Jack Horner nous a furieusement fait penser dans son étalage d’égoïsme et de narcissisme régressif (sans oublier la tignasse rebelle) à un croisement entre Trump et Boris Johnson.

Une patte de Velasquez, une pointe de manga

La 3D naguère lisse de DreamWorks lorgne vers les textures des œuvres de Velasquez. Le résultat est plus commun mais apporte une touche de distinction esthétique à l’ensemble.

Les duels à l’arme blanche entre Potté et la Mort sortent quant à eux de la tablette graphique d’animateurs biberonnés aux anime et mangas nippons. Ce syncrétisme artistique n’est pas scandaleux en soi, mais le résultat même dynamique, laisse un peu perplexe.

Le Chat Potté 2 : la dernière quête/Puss in Boots : The Last Wish De Joel Crawford et Januel P. Mercado. Scénario : Paul Fisher. Avec les voix anglaises de Antonio Banderas, Salma Hayek Pinault, Florence Pugh, Olivia Colman,… 1h40