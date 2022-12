Adapté d'un livre pour enfants de Gerdt Von Bassewitz, classique allemand centenaire, Le Royaume des étoiles se dédouane de cette antériorité séculaire pour recycler des motifs et des personnages vus maintes fois dans les productions hollywoodiennes que singe le réalisateur Ali Samadi Ahadi.

Brassage de mythologies

La fée de la nuit du film s'habille chez le même tailleur que la Reine des Neiges et Anne, la petite soeur du héros, est aussi celle de la Boo de Monstres et Cie et la cousine Jessie de Toy Story 4. Quant au voyage dans la Lune, Cyrano de Bergerac, Jules Verne et Méliès l'ont imaginé avant tout le monde...

La prouesse est d'oser le rejouer de nos jours mais avec la même fantaisie pré-technologique : c'est le reflet de la Lune sur un plan d'eau qui sert de passage. Les héros font étape au Champs des Etoiles, où les apprenties étoiles filantes vont à l'école. Ils croisent quantité de personnages étranges - qui brassent les mythologies et les cultures.

C'est de la poudre d'étoiles jetée aux yeux des très jeunes spectateurs. La familiarité esthétique leur permettra de se réjouir de ce récit relativement classique mais transposé de nos jours. L'ampleur de l'aventure est telle qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer. Ça blinque mais sans briller d'une folle créativité.

Tant qu'à vouloir revenir aux sources européennes pompées par l'industrie de divertissement de masse américaine, Ali Samadi Ahadi aurait pu imaginer un style, une narration et des péripéties qui le distinguent. Au lieu de quoi, il livre ce qui ressemble à une pâle copie des productions d'un autre célèbre Royaume enchanté...

Le Royaume des étoiles / Mounbound Animation D’Ali Samadi Ahadi Scénario Ali Samadi Ahadi et Arne Nolting Avec les voix Peter Simonischek, Roxana Samadi, Gerti Drassl,… Durée 1h24.