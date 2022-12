"Les Pires” : premier long métrage criant de vérité sur le vrai du faux du cinéma

Pour trouver ses acteurs, le réalisateur flamand organise un casting sauvage sur place. Quatre ados, réputés pour être “les pires” du quartier, sont choisis : Ryan, Lily, Maylis et Jessy. Quand le tournage débute, ceux-ci découvrent, au contact de cette équipe de cinéma idéaliste en quête de vérité, un nouveau monde…

Grand Prix Un Certain Regard à Cannes

Très remarqué à Cannes en mai 2022, où il a remporté le Prix Un Certain regard, Les Pires est le premier long métrage de fiction de Lise Akoka et de Romane Gueret. Très inspirées de leur propre expérience — elles se sont rencontrées en 2014 à l’occasion d’un long métrage pour lequel elles ont auditionné plus de 4000 enfants —, les cinéastes signent un film très fort sur l’envie de cinéma et la recherche de vérité à tout prix. Au détriment, parfois, de celles et ceux que l’on embarque dans l’aventure.

Jouant sans cesse de la mise en abîme, sur la frontière invisible entre fiction et réalité, Les Pires raconte l’arrivée dans un quartier défavorisé d’une équipe de tournage qui vient bouleverser la vie quotidienne de ceux qu’ils souhaitent mettre en valeur au grand écran. Aussi nobles les intentions du cinéaste soient-elles, Gabriel ne peut s’empêcher de manipuler ses jeunes comédiens, mais aussi de jouer avec leur image et avec celle de cette cité pauvre remplie de “cassos”. Au risque de renforcer stigmates et stéréotypes qui collent aux basques de ses habitants. Ou quand, malgré lui, le cinéma est voyeuriste…

Timéo Mahaut et le Belge Johan Heldenbergh dans "Les Pires", premier film de Lise Akoka et Romane Gueret. ©Athena

Pas une farce

Pas question pourtant pour Akoka et Gueret de signer une farce acerbe sur le milieu du cinéma, dézinguant ces Parisiens venus se repaître du malheur des pauvres Ch’tis dans l’espoir de remporter un prix à Cannes. Assumant l’autocritique, elles abordent avec courage les questions de distance et de légitimité que pose le tournage d’un film dans des conditions semi-documentaires. Si l’on est surtout du côté des gamins, de Ryan et de Lily (deux formidables jeunes comédiens amateurs : Timéo Mahaut et Mallory Wanecque), le film nous donne aussi le point de vue du réalisateur, de sa jeune assistante, des techniciens…

Les Pires touche juste, en mettant en scène les relations, forcément inégalitaires, qui se nouent entre un cinéaste et ses acteurs amateurs. Mais le regard des deux réalisatrices est toujours empreint d’une profonde humanité. C’est cela qui leur permet de signer un drame bouleversant et plein de vie. Car il capte sur le moment, avec des comédiens non professionnels, exactement ce dont il traite. Dans des scènes tantôt drôles, tantôt graves, mais toujours éclatantes de vérité. Et ce grâce à une formidable direction d’acteurs et un profond respect pour la réalité sociale du Nord.

Mallory Wanecque, jeune comédienne non professionnelle de Valencienne, révélation des "Pires" de Lise Akoka et Romane Gueret. ©Athena

Les Pires Comédie dramatique De Lise Akoka et Romane Gueret Scénario Lise Akoka, Romane Gueret et Éléonore Gurrey Photographie Éric Dumont Avec Mallory Wanecque, Timéo Mahaut, Johan Heldenbergh, Dominique Frot… Durée 1 h 39