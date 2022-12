Le rêve le plus fou d'Hawa ? Etre adoptée par Michelle Obama

Hawa (Sania Halifa) vit seule avec sa grand-mère (Oumou Sangaré), gravement malade, et craint de se voir placée par les services sociaux quand cette dernière disparaîtra. Lorsque l’adolescente apprend que Michelle Obama est de passage à Paris, Hawa a l’idée folle de se faire adopter par cette femme iconique, qu’elle admire plus que tout… Bien sûr, il n’est pas simple d’approcher l’ex-Première Dame des Etats-Unis mais la jeune fille n’a pas froid aux yeux et malgré les nombreux obstacles qui se dressent en travers de sa route, elle décide de foncer et de ne rien lâcher.