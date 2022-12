"Sans filtre" multiprimé aux European Films Awards

Côté belge, le jeune prodige Lukas Dhont, également nommé à quatre reprises avec son second long-métrage, Close, repart bredouille de la capitale islandaise.

Dans la catégorie "Meilleur film", Sans filtre, comédie acerbe sur la lutte des classes et Palme d’or du dernier Festival de Cannes, concourait face à Close mais aussi Alcarras de Carla Simon, Corsage de Marie Kreutzer et Holy Spider d’Ali Abbasi.

En tout début de cérémonie, Ruben Östlund, sur scène pour recevoir l’Award du meilleur réalisateur, son premier prix de la soirée, a rendu hommage à Charlbi Dean, actrice de Sans filtre, décédée brutalement en août dernier à l’âge de 32 ans. "Je dédie ce prix à Charlbi Dean. S’il vous plaît, essayez de regarder le film et concentrez-vous sur sa performance. Cela vaut la peine de rendre hommage à son héritage", a invité le Suédois.

Un peu plus tard, c’était au tour du Croato-Danois Zlatko Buric d’être sacré "Meilleur acteur" pour son rôle dans Sans filtre. Il concourait notamment face à Eden Dambrine, à l’affiche de Close. "J’ai fait de mon mieux pendant de nombreuses années et c’est bien d’avoir cela main tenant. Wow, je ne dois pas encore m’arrêter", s’est-il réjoui.

À côté de cette pluie de récompenses pour Sans filtre, la Luxembourgeoise Vicky Krieps a remporté samedi soir l’Award de la meilleure actrice pour son interprétation de l’impératrice Sissi dans le film Corsage de Marie Kreutzer, long-métrage qui lui avait valu le Prix de la meilleure interprétation dans la section Un Certain Regard en mai dernier à Cannes.

Autre Belge en lice, Emmanuelle Nicot a, elle, été coiffée au poteau dans la section "Prix de la découverte européenne" par Small Body de Laura Samani. Le Prix de la comédie est, lui, revenu à The Good Boss de Fernando Leon de Aranoa.

Les Ukrainiens à l’honneur

Quant aux Awards "animation" et "court-métrage", ils ont respectivement été remis à Interdit aux chiens et aux Italiens d’Alain Ughetto et à La Vie sexuelle de mamie d’Urska Djukic et Émilie Pigeard.

Côté documentaire, Mariupolis 2 de Mantas Kvedaravicius s’est distingué face à ses concurrents.

Retourné en Ukraine, dans le Donbass, au cœur de la guerre pour retrouver les personnes qu’il avait rencontrées et filmées entre 2014 et 2015, le réalisateur avait été tué en avril dernier à Marioupol.

La cérémonie a aussi été marquée par un poignant moment lorsque le prix Eurimages de la coproduction a été décerné à tous les producteurs ukrainiens. Un drapeau ukrainien sur lequel on pouvait lire "Libérez Maksym Butkevych" (militant des droits de l’homme ukrainien capturé par les forces russes, NdlR) a été agité dans la salle.

"C’est un grand honneur de représenter ici tous les producteurs ukrainiens pour recevoir ce prix pendant les périodes turbulentes et tragiques que traverse l’Ukraine", a déclaré la productrice Darya Bassel.

Au cours de la soirée, des prix honorifiques ont par ailleurs été remis au réalisateur palestinien Elia Suleiman et à l’actrice et réalisatrice allemande Margarethe von Trotta.