"Close" de Lukas Dhont nommé aux Golden Globes

Dans la catégorie du meilleur film non anglophone, "Close" se mesure à "All quiet on the Western front", "Argentina, 1985", "Decision to leave" et "RRR".

Le film "Les Banshees d'Inisherin" a obtenu le plus grand nombre de nominations et a des chances de remporter huit prix. Les Golden Globes seront décernés le 10 janvier.

Après "Girl", le Flamand Lukas Dhont épate à nouveau avec "Close"