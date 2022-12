"Ernest et Célestine" : le retour à l'écran des deux héros de Gabrielle Vincent est un pur bonheur

À lire : Notre critique du premier "Ernest et Célestine" (2012)

Où répare-t-on les stradivarius ? En Charabie, pardi. Ernest ne veut pas retourner dans son pays natal. Mais Célestine est têtue comme une souris. Et les voici bientôt en route pour la contrée. Ernest a vanté un pays où l’on joue de la musique comme on respire.

Touche pas à mon bandonéon ! ©Cinéart

Musique interdite

Surprise : le duo découvre une Charabie où la musique est interdite. Où mille feux rouges bloquent les carrefours. Où l’on marche à la baguette plutôt que d’en jouer. Où l’on jette même les mélomanes au violon. Pourquoi ? “Parce que c’est comme ça et pas autrement !” clament la loi, l’ordre et la justice de la Charabie.

Le scénariste Guillaume Mautalent et les réalisateurs Julien Chheng et Jean-Christophe Roger assument sans démériter la continuité avec leurs prestigieux prédécesseurs (Daniel Pennac à l’écriture, le trio Benjamin Renner, Stéphane Aubier et Vincent Patar à la manœuvre).

Ernest et Célestine affrontent à nouveau une société où tout ne tourne plus très rond. Les interdits et les préjugés oppriment et imposent l’arbitraire. Il sera, comme dans le premier film, question d’un procès (à ses débuts, Gabrielle Vincent fut illustratrice de procès pour gagner sa croûte).

De l'aventure et des voltiges... ©Cinéart

Pertinence du propos

La déconstruction de la loi inique stimulera autant l’esprit critique des jeunes spectateurs (qui l’entendent souvent dans la bouche de leurs aînés) que les grands (qui l’entendent de plus en plus un peu partout).

On notera la fulgurante pertinence du propos à l’heure où les jeunes de bien des sociétés s’indignent, s’insurgent ou se révoltent et où on voudrait les renvoyer à leurs études… De la Charabie à l’Italie néomussolinienne où l’on interdit les rave-party, la frontière semble ténue.

Cette lecture ne gâche en rien l’aventure, maître mot de ce film, délicieux et charmant, où l’on croise même un justicier masqué. Si ce dernier pratique la voltige, son arme, sa subversion, c’est la musique. Avant d’adoucir les mœurs, elle permet ici de le rendre plus humaines et tolérantes.

Ernest et Célestine : le voyage en Charabie De Julien Chheng, Jean-Christophe Roger. Scénario : Guillaume Mautalent d’après l’œuvre de Gabrielle Vincent. Avec les voix de Lambert Wilson, Pauline Brunner, Michel Lerousseau,… 1h19