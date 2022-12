James Cameron: “On apprend la peur quand on a des enfants”

C’est dire si les attentes sont énormes autour de la sortie d’Avatar : The Way of Water. Même si, à ses yeux, le triomphe du premier volet ne constituait pas une raison valable pour en tourner une deuxième. “Steven Spielberg n’a pas fait une suite à E.T., son plus grand succès, ce n’est donc pas une évidence, lâche-t-il en conférence de presse à Londres. Vous voulez que la foudre tombe à nouveau au même endroit, mais c’est un challenge d’être à la hauteur. Il est important d’honorer ce que le public a aimé la première fois, mais aussi de mettre dans la balance des choses auxquelles il ne s’attend pas. L’histoire recèle beaucoup de surprises qui ne se trouvent pas dans les bandes-annonces. On va aussi beaucoup plus loin en termes de cœur et d’émotions. Pour s’assurer que l’aventure et les personnages ne sont pas plus simples que dans le premier film. Zoe (Saldana) et Sam (Worthington) sont parents et moi, je suis père de cinq enfants. Nous voulions donc entrer dans la dynamique familiale, aborder les responsabilités des parents mais aussi développer le point de vue des enfants.”

A 68 ans, James Cameron filme toujours avec la même intensité. ©2022 20th Century Studios

Ses deux interprètes principaux ont à peine le temps d’acquiescer qu’il poursuit : “On apprend la peur quand on a des enfants, quand on a quelque chose de plus important que soi à perdre. Et c’est ce à quoi ces deux personnages sont confrontés. Sam joue un homme qui sauterait du leonopteryx sans parachute pour atterrir sur le plus grand et le plus méchant prédateur de la planète afin de résoudre son problème. Le ferait-il en tant que père de quatre enfants ? Probablement pas. Et vous ne voudriez pas non plus que votre progéniture l’imite.”

Notre critique d'"Avatar 2" : un best-of du cinéma de James Cameron visuellement époustouflant !

Si la famille constitue le cœur même du récit, les femmes en constituent le moteur. Aussi bien au niveau de l’action, de la prise de décision que des émotions. “Avec le personnage de Zoe (Neytiri, ndlr), c’était assez facile parce qu’elle est déjà très forte dans le premier film. Mais lorsqu’elle devient mère, elle revoit ses priorités et remise sa fierté quand elle rencontre la femme du chef de clan. C’est vraiment intéressant de voir comment Zoe, avec toute la force et l’intensité qu’elle possède, réagit face Ronal (Kate Winslet), se soumet et avale en quelque sorte des couleuvres. Mais cela ne dure pas très longtemps. Les deux femmes alpha produisent des étincelles. Cela se traduit au fil du temps, pas seulement dans ce film, mais aussi dans le troisième. Il était donc important d’évoquer l’arc narratif qui traverse les longs métrages. Il y a différentes façons pour les femmes d’être fortes.”

L'expressivité des personnages en images de synthèse reste la plus grande fierté de James Cameron. ©20th Century Studios

Mais sa plus grande fierté, c’est d’avoir poussé suffisamment loin les limites technologiques pour insuffler aux êtres imaginaires de Pandora toutes les nuances du jeu de ses interprètes. “Je travaille sur les détails toute la journée, 10 – 11 heures par jour, et parfois, il faut prendre du recul, voir l’ensemble. Ce qui m’a frappé, c’est le travail, les performances au-delà du spectacle, du design, des créatures. Je ne suis pas seulement fier du résultat, même s’il est primordial, mais de toute l’équipe en aval, plus de 1000 personnes, qui l’ont façonné avec tant de talent. Par moments, les protagonistes ne disent pas un mot, mais le dialogue se lit dans les yeux. La subtilité qu’autorise désormais la Motion Capture nous permet d’être aussi précis et spécifiques que nous le voulions. À ce stade de notre vie et de nos carrières, nous voulons relever le défi de trouver le bon ton à chaque instant. Mais si vous ne pouvez pas faire confiance au processus technologique pour qu’il soit transcrit dans ces personnages en images de synthèse, alors, à quoi bon ?”





Le cinéaste est intarissable. Et pourtant, le mot de la fin revient à Kate Winslet. “Avec Jim, je m’attendais à ce que tout soit parfait, réfléchi, minutieux, méticuleux, mais ce qui m’a attirée par-dessus tout, ce sont les personnages. Jim a toujours écrit pour les femmes, qui ne sont pas seulement fortes, mais des leaders : elles dirigent avec leur cœur et avec intégrité, défendent leur vérité, possèdent un pouvoir. C’était flatteur qu’il m’ait demandé de faire partie de l’aventure parce que Jim ne souffre pas les imbéciles. Ce que Zoe et Sam ont fait la première fois, c’était créer ce battement de cœur. Vous savez, c’est une chose pour Jim d’écrire, mais c’en est une autre de donner vie, une impulsion, avec du vrai sang dans ses veines. On joue dans un espace vide, mais il est chargé de vérités, des dynamiques et des pulsations qu’ils ont mises en place. C’est honnêtement très spécial d’avoir été de la partie.”

"Avatar" : le producteur Jon Landau se voit comme "le président de la start-up James Cameron"

James Cameron a demandé à recevoir d'urgence la transcription de cette dernière tirade. Le “King of the World” a de l’humour.