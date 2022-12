”Stella est amoureuse” : les scènes de boîtes, les engueulades avec les adultes ou les copines, ça va le temps d'une scène... Pas plus

C’est l’année du bac, mais l’adolescente préfère les boîtes. Ce sont les années 1980 (nostalgie en mode “Blue Monday” dans les oreilles pour les quinquas…) et, à Paris, Les Bains Douches sont ze place to be. Le bon look, et tu rentres. Stella s’y fait sa place, fantasme sur André (Dixon), roi de la piste.

Stella n’est pas une totale inconnue, comme sa réalisatrice (et modèle autobiographique) Sylvie Verheyde. On l’avait découverte gamine en 2009, dans Stella. Déjà en rupture de ban scolaire, elle était plus à l’aise entre les tables du bistro de ses parents que dans la salle de classe.

À lire : Notre critique de "Stella" (2009)

Mais elle fait toujours ses 400 coups, genre très franco-français. En ces années pré-sida, on a encore les amours insouciantes. En bonne ado, Stella se rebiffe, boude, change d’avis comme de fripes, profère des certitudes (”C’est bête d’apprendre par cœur, comme des idiots. Tout ce qu’on fait, c’est oublier ce qu’on sait. Déjà, on oublie qu’on va mourir”). Bref, elle se cherche.

Sous le charme de son alter ego, la réalisatrice s’alanguit un peu trop dans la nostalgie baignée d’une collection de hits millésimés. L’élixir de jouvence fonctionne le temps de l’immersion dans cette bulle. Mais point trop n’en faut. Les scènes de boîtes, la transe d’un duo avec le beau gosse, les engueulades avec les adultes ou les copines, ça va le temps d’une scène. Pas besoin de nous l’asséner trois, quatre fois.

Le récit et sa mise en scène ont le mérite de la pudeur. Paradoxe mais point d’ancrage du film : l’actrice non professionnelle Flavie Delangle transmet mieux l’intériorité de Stella, à un niveau instinctif. C’est elle qui sort grandie du film.

Stella est amoureuse. De Sylvie Verheyde. Scénario : Sylvie Verheyde. Avec Flavie Delangle, Marina Foïs, Benjamin Biolay,… 1h50