Le film belge "Zeevonk" sélectionné à la Berlinale

Pour son premier long métrage, Domien Huyghe a collaboré avec sa sœur et scénariste Wendy Huyghe. L’histoire est basée sur la mort de leur propre père, il y a 20 ans.

Histoire personnelle

"Zeevonk est une histoire très personnelle pour Wendy et moi. Nous nous réjouissons donc de pouvoir la couronner par une première mondiale à Berlin", répond Domien Huyghe dans le communiqué de presse du VAF. "Les histoires de deuil et de séparation sont nécessaires, quel que soit l'âge."

Zeevonk est une coproduction belgo-néerlandaise (avec la maison de production belge A Private View). Jean-Claude Van Rijckeghem a coécrit le scénario. Les rôles principaux sont interprétés par Valentijn Dhaenens et Hilde De Baerdemaeker, aux côtés du nouveau venu Saar Rogiers. Le film a été tourné au cours de l'été 2022 à Ostende, et sortira dans les salles de cinéma à la fin du mois de mars.

Domien Huyghe a précédemment réalisé les courts métrages Maverick (2017) et This Is How I Disappear (2016).

Une autre fiction coproduite par A Private View est nommée pour la Berlinale : le premier long métrage du réalisateur grec Vasilis Katsoupis, Inside. La coopération est ici gréco-germano-belge. L'acteur américain Willem Dafoe endosse le rôle principal. Les acteurs flamands Gene Bervoets et Eliza Stuyck jouent des personnages secondaires.

La Berlinale aura lieu du 16 au 26 février 2023.