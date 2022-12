D’après le Los Angeles Times, une partie de la communauté amérindienne juge le film “horrible et raciste”, et appelle à son boycott. Le quotidien cite là les propos de Yuè Begay, la co-présidente de l’association Indigenous Pride. Cette dernière a vivement critiqué le film sur Twitter. “Nos cultures nous ont été enlevées de manière nuisible pour satisfaire le complexe du sauveur d’un seul homme”, a-t-elle écrit.

D’autres critiques dénoncent la représentation grossière d’un tatouage traditionnel Maori de Nouvelle-Zélande, le Tā moko. Comme on peut le voir dans la bande-annonce d’Avatar 2 certains personnages sont recouverts de tatouage. Pour Mana Tyne, une jeune Maori australienne, interrogé par le Washington Post, les formes “abstraites” du tatouage et “dénuées de sens” servent plutôt le jeu de l’esthétique.

Pour beaucoup de personnes, le problème réside aussi dans le fait que les personnages des tribus indigènes sont joués par des acteurs qui ne sont pas issus de la communauté amérindienne, alors que le récit s’inspire de leur histoire et culture. “C’est une forme de caricature raciste, qu’on qualifie de ’Blueface’, un phénomène qui vise à s’approprier beaucoup d’éléments de cultures non-blanches, les mélanger sans discernement, de manière flagrante, tout en laissant jouer des acteurs blancs pour enfin se servir de l’argument de la fiction comme médium pour valider cette construction du monde”, a expliqué Yuè Begay sur Twitter.

Une critique déjà formulée lors du premier opus d’Avatar. Dans un entretien au Guardian en 2010, le réalisateur James Cameron avait déclaré : ” J’avais l’impression d’être 130 ans en arrière et de regarder ce que les Sioux auraient pu dire à un moment où ils étaient en train d’être massacrés et où on exigeait d’eux qu’ils s’en aillent”. Et d’ajouter : “Cela a été une force motrice dans l’écriture d’Avatar. Je ne pouvais pas m’empêcher de penser que si les Sioux Lakota avaient eu une fenêtre temporelle, leur permettant de voir l’avenir, de voir que le taux de suicide de leurs enfants est le plus élevé de notre nation, de voir ce qu’il se passe maintenant, ils se seraient battus beaucoup plus fort.”

Après les critiques, le cinéaste avait assuré en 2012 que son film était un “récit de science-fiction inspiré de l’histoire de l’Amérique du Nord et du Sud au début de la période coloniale”, et qu’il avait apporté des améliorations à ce propos dans le second. Cette fois, il n’a pas répondu aux sollicitations des journalistes à propos de cette critique.