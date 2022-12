Ça ne vous rappelle rien ? À peine un an plus tard, sort “Maman, j’ai raté l’avion !” et rencontre un succès planétaire. S’agit-il là d’un hasard ? Pas vraiment.

En effet, “36 15 code Père Noël” est montré en festival, notamment au marché du film du Festival de Cannes en 1989 où se trouve un certain John Hughes. Ce dernier voit le film de René Manzor et retient l’idée. À son retour de vacances, il écrit un script un peu similaire, trouve un studio et un réalisateur, et on connaît la suite.

En interview, le cinéaste français explique que ce “plagiat”, qui aurait été reconnu comme tel par les studios, lui a permis de travailler aux États-Unis. Effectivement, peu de temps après, René Manzor a bossé avec Amblin ; la société de production de Steven Spielberg.

On notera quand même que les deux films sont assez différents. Le film français est quasiment un film d’horreur tandis que la version américaine est une comédie familiale.