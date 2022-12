”M3gan”, Chucky 3.0

Yeux bleus, cheveux châtains, 1m20 de latex et de titane… M3gan est un robot féminin très très intelligent, au look BCBG, née du cerveau d’une codeuse. Gemma (Allison Williams, révélée par Jordan Peele dans Get Out) est, en effet, chargée d’imaginer et de concevoir des jouets connectés pour une grande entreprise. Et cette célibataire nerd a la fâcheuse tendance à trop mélanger vie perso et vie pro.

Baby-sitting du futur ?

La talentueuse roboticienne doit, ainsi, gérer sa nièce (Cady) après le décès des parents de cette dernière dans un accident. Au lieu de lui accorder du temps et de lever le pied au boulot, elle préfère déléguer à M3gan le soin de s’occuper de Cady. De toute façon, niveau autorité et présence affective, il y a du laisser-aller.

À première vue, c’est tout bénef' pour la petite. Dotée d’une intelligence émotionnelle, la poupée sait jouer du piano, pousser la chansonnette, imiter la voix des personnages pour lire une histoire, garder au fond de son cœur les souvenirs de la jeune fille. Elle lui apprend, aussi, à tirer la chasse d’eau et à se laver les mains. Mais, sans surprise, ça part ensuite en vrille. Car M3gan devient manipulatrice, possessive, à en devenir (presque) flippante et montre ses prédispositions dans le maniement du sabre en se la jouant Uma Thurman. La relation entre Cady et M3gan devient toxique et l’androïde commence à tenir tête à sa conceptrice.

Du déjà-vu

Trente-quatre ans ont passé, mais en voyant M3gan et sa perfidie, difficile évidemment de ne pas penser à Chucky. Et notamment à Child’s Play : La Poupée du mal, récent reboot du premier opus de la série sorti en 2019. On retrouve, ici, quasi le même pitch. Une entreprise ayant la mauvaise idée de créer un jouet “connecté” défaillant qui devient hors de contrôle. Les deux films commencent, d’ailleurs, de la même façon. Par une publicité pour les gamins.

L'affiche du film "M3gan" qui sort le 28 décembre au ciné. ©Universal Pictures

Malgré quelques rires esquissés, un scénario d’Akela Cooper (Malignant…) et de James Wan correctement ficelé, M3gan n’apporte guère d’originalité à un genre éculé. Allison Williams s’en tire honnêtement, mais les seconds rôles ne seront pas nommés aux Oscars. De même, la relation entre la tante et la nièce aurait pu être touchante sur le papier, mais on est à des années-lumière de la complicité de C’mon, C’mon. Au bout d’une heure, on flirte même avec le nanar. Comme dans cette scène où M3gan court à quatre pattes comme la Bête du Gévaudan. Même pas peur. À la rigueur, si vous avez vraiment envie de vous vider la tête pendant 1h42.

M3gan Film d’horreur De Gerard Johnstone Scénario Akela Cooper Avec Allison Williams, Violet McGraw, Ronny Chieng… Durée 1h42.