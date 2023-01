"Il se permet de critiquer les Français depuis sa villa californienne": Omar Sy largement descendu pour ses propos sur la guerre en Ukraine

À cela, Omar Sy répond être "surpris que les gens soient si atteints. Ça veut dire que quand c'est en Afrique, vous êtes moins atteints?". L'acteur continue: "Moi, je me sens menacé de la même manière quand c’est en Iran, ou en Ukraine. Une guerre, c’est l’humanité qui sombre, même quand c’est à l’autre bout du monde", déclare-t-il.

"Quand c’est loin, on se dit que 'là-bas, ce sont des sauvages, nous, on ne fait plus ça'. Comme le Covid, au début, on a dit: 'C’est que les Chinois'", explique-t-il.

"On se rappelle que l’homme est capable d’envahir, d’attaquer des civils, des enfants. On a l’impression qu’il faut attendre l’Ukraine pour s’en rendre compte", conclut Omar Sy.

Des soldats français morts au combat au Sahel

Ce sont ces propos qui ont soulevé l'indignation de nombreuses personnes qui ont exprimé leur colère sur les réseaux sociaux. Plusieurs personnes l'ont attaqué notamment en rappelant la mort de 58 soldats français au Sahel.

C'est le cas du député de Loiret qui estime qu'il est "indécent de diviser le pays depuis sa villa californienne sur un tel sujet".

Un autre internaute s'énerve également de la situation aisée d'Omar Sy mais aussi du tweet de la députée de LFI Clémentine Autain, qui a salué le message de l'acteur.

Nathalie Loiseau, eurodéputée macroniste, exprime également sa colère face aux décès des soldats français en combat contre les jihadistes: "Non, Omar Sy, les Français ne sont pas « moins atteints » par ce qui se passe « en Afrique ». Certains ont donné leur vie pour que les Maliens cessent d’être menacés par des terroristes", écrit-elle.

Le député de l'Yvonne, Julien Odoul, s'est également agacé sur Twitter face aux propos de l'acteur français en reprochant à "la starlette du Showbiz Omar Sy" de "donner des leçons" sans pour autant s'être intéressé aux conflits africains.

D'autres ont nuancé les propos d'Omar Sy, comme Bruno Tertrais, député directeur du FRS.