"Nous pouvons confirmer que Jeremy est dans un état critique mais stable après avoir été victime d'un accident lié aux conditions météorologiques alors qu'il déneigeait plus tôt dans la journée", a expliqué le porte-parole de l'acteur de 51 ans au magazine Variety.

Le lieu de l'accident n'a pas été précisé mais l'acteur possède une propriété dans le comté de Washoe dans l'Etat du Nevada où d'abondantes chutes de neige sont tombées lors du Nouvel An, poursuit Variety sur base du Reno Gazette Journal

Jeremy Renner est surtout connu pour avoir joué Clint Barton/Hawkeye dans divers projets 'Marvel' depuis le film 'Thor' en 2011. A côté de son rôle d'Avengers, il a également joué dans deux films de la série 'Mission: Impossible'. Il est aussi apparu dans 'Arrival', 'American Hustle' et '28 Weeks Later'. Il a, en outre, été nommé à deux reprises pour un Oscar pour son rôle dans 'The Town' et pour 'The Hurt Locker'.