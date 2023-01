Mais il est un pays où la planète Pandora et ses habitants ne se sont pas imposés : le Japon. Au Pays du Soleil Levant, le carton du moment est une production locale, The First Slam Dunk. En un mois d’exploitation, ce film d’animation a récolté un total de 5,06 milliards de yens (35,87 millions d’euros), empêchant Avatar : La voix de l’eau d’atteindre la première place.

Le film est sorti le 3 décembre 2022 dans les cinémas japonais classiques et en IMAX, puis s’est élargi aux écrans Dolby Cinema depuis le 10 décembre 2022. Aucun mystère dans le succès de The First Slam Dunk. Signé Takehiko Inoue, il s’agit d’une adaptation du manga à succès Slam Dunk du même auteur.

Récit des amours contrariées d’un collégien sur fond de basket-ball, les trente-et-un tomes de la bande dessinée ont été édités en français par l’éditeur Kana de mars 1999 à décembre 2004. Avec plus de 170 millions d’exemplaires en circulation, c’est à la fois le manga de sport le plus vendu de tous les temps, l’une des séries de mangas les plus vendues de l’histoire et l’une des bandes dessinées les plus vendues au monde. Slam Dunk a déjà été adapté dans une série d’animation de cent et un épisodes.

Takehiko Inoue est lui-même l’ancien capitaine de l’équipe de basket de son lycée. Il est aussi l’auteur de Vagabond (1998-2015), adaptation du roman Musashi, de Eiji Yoshikawa, qui conte la geste du samouraï Miyamoto Musashi, figure mythique de l’histoire et de la culture populaire nippone.

The First Slam Dunk n’est pour l’instant distribué qu’au Japon.