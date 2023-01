Cet été-là, la courte vie de Dune change. Elle observe chez les adultes qui l’entourent des choses nouvelles, qu’elle perçoit sous un jour nouveau. Elle éprouve une soudaine fascination pour le jeune homme qui travaille à la buvette de la plage et, par association, pour la petite amie de celui-ci. Les manies des uns et des autres, y compris de Mathilde, l’agacent soudain.

Cet été-là est à l’origine un roman graphique des cousines Mariko et Jillian Tamaki (parue aux éditions Rue de Sèvres en 2014). Huit ans après le carton de La famille Bélier et un an après la réussite de son remake américain Coda (oscar 2022 du Meilleur film), Éric Lartigau retrouve un beau récit intime et initiatique, moins loufoque, plus ancré dans une forme de naturalisme.

À hauteur d’enfant

Le réalisateur se place avec brio à hauteur d’enfant et de jeune fille en devenir. Il chronique les moments saillants des vacances d’enfances – émois, effronteries, émotions, échappées. Ne quittant jamais Dune, le réalisateur suit cette parenthèse charnière : l’été où l’enfant devient adolescente.

Puisqu’on est au cinéma, ce changement de regard de Dune passe par le biais de la caméra que la gamine traîne avec elle. Si l’objet paraît désuet à l’heure des smartphones et de TikTok, le langage de Dune et Mathilde est résolument contemporain – et particulièrement savoureux dans leurs échanges sans filtre ou leur manière de renvoyer leurs aînés dans les cordes.

Face à un solide trio d’adultes (Marina Foïs, Gael García Bernal, Chiara Mastroianni et Ángela Molina), Rose Pou-Pellicer et Juliette Havelange investissent les deux copines avec la grâce et le naturel des enfants acteurs non professionnels, sans jamais cabotiner.

Gravité de bon aloi

Vrillé d’instants de délicatesse, de douceur et d’humour (Mastroianni et Molina sont savoureuses en mère et grand-mère new age et fantasques), le film distille aussi une relative gravité de bon aloi : aux yeux de Dune, tout ce qu’il se passe et qu’elle observe est fondamental. Rien ne l’énerve plus que d’être renvoyée à son statut d’enfant.

Éric Lartigau et sa coscénariste Delphine Gleize ont eu le bon sens de ne pas la traiter comme telle. Ce faisant, ils respectent aussi leur public cible potentiel. “Papa et maman ne me disent jamais rien” constate Dune. Cet été-là ne prend pas de pincette, abordant frontalement les sujets qu’on préfère éviter avec les enfants. Mais il en va de ceux-ci comme des films d’horreur que Dune et Mathilde regardent en cachette : les enfants en savent plus qu'on ne l'imagine.

Cet été-là D’Éric Lartigau Scénario : Delphine Gleize et Éric Lartigau d’après le roman graphique de Mariko Tamaki et Jillian Tamaki Avec Rose Pou-Pellicer, Juliette Havelange, Marina Foïs, Gael García Bernal, Chiara Mastroianni,… 1h39